El 112 atiende 10.260 llamadas y 5.207 incidentes en toda Catalunya durante la verbena de Sant Joan

El servicio de emergencias 112 en Catalunya registró una intensa actividad durante la verbena de Sant Joan. Según los datos del propio Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència en su cuenta de X, el 112 cerró la emblemática noche (datos hasta las 9 de la mañana) con 10.260 llamadas y 5.207 incidentes gestionados.

La demarcación de Barcelona volvió a concentrar la inmensa mayoría de la actividad, con 7.630 llamadas, equivalentes al 74,4% del total. A continuación se situaron Tarragona, con 1.172 avisos (11,43%), Lleida, con 760 (7,41%), y cerró la lista la provincia Girona, con 694 (6,77%). La mayor parte de las llamadas estaban relacionadas con incendios y rescates de personas.

Comarcas y ciudades

En la clasificación por comarcas, el Barcelonès lideró el listado final, con 3.382 llamadas, un 40,50% del total catalán. Le siguió el Vallès Occidental, con 1.670 avisos (20,00%). El tercer lugar fue para el Baix Llobregat, con 816 llamadas (9,77%).

Completan el top diez el Tarragonès (568 llamadas), el Maresme (507), el Segrià (415), el Vallès Oriental (315), el Baix Penedès (261), el Bages (209) y l’Alt Penedès (207), comarca que entró en esta última actualización sustituyendo a l’Anoia, presente en el primer recuento de la noche (hasta las 12 de la noche).

El desglose municipal confirma a Barcelona ciudad como el núcleo con más actividad, con 2.158 llamadas. Le siguió L’Hospitalet de Llobregat, con 791 avisos, y Terrassa, con 472. Cierran la lista de los diez municipios con más llamadas Sabadell (466), Tarragona (344), Badalona (268), Sant Cugat del Vallès (214), Mataró (212), Lleida (206) y Rubí (146).

Horario crítico

La curva horaria de llamadas al 112 deja claro cuál fue el momento crítico de la noche de Sant Joan: la actividad se mantuvo contenida durante la tarde, con apenas 10 llamadas a las 4 de la tarde y un repunte a las 5 (463), pero a partir de las 9 de la noche se dispara de forma muy pronunciada.

El pico se alcanzó a las 11 de la noche, con 1.622 llamadas, la cifra más alta de toda la franja registrada. A partir de ahí el descenso fue constante pero lento: a la 1 todavía se recibieron 1.243 llamadas, y no fue hasta primera hora de la madrugada (entre las 6h y las 8h) cuando el volumen volvió a niveles similares a los de la tarde anterior.

Más llamadas que en 2025

En paralelo al 112, el teléfono sanitario 061 Salut Respon también registró un repunte notable. Entre las 20h del 23 de junio y las 7h del 24, el servicio atendió 3.665 llamadas, un 13,2% más que el año anterior, que se tradujeron en 2.772 incidentes diferentes. De ellos, 170 estaban directamente relacionados con la verbena.

De las atenciones gestionadas, 1.456 pudieron resolverse por teléfono sin necesidad de desplazar recursos, mientras que en 1.316 casos fue necesario activar un médico a domicilio o una ambulancia del SEM. La combinación de ambos datos, el pico de llamadas al 112 en torno a las once de la noche y el aumento sostenido de las llamadas al 061, confirma que la franja entre las diez de la noche y la una de la madrugada volvió a ser la de mayor presión sobre todos los servicios de emergencia.