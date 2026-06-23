Un centenar de institutos piden eliminar la obligatoriedad del Treball de Recerca en Bachillerato

Un centenar de institutos catalanes han reclamado que el Treball de Recerca (TR) de Bachillerato deje de ser obligatorio. Así lo ha informado el sindicato Professors de Secundària, detallando que han aprobado en claustro el manifiesto impulsado por el Institut de Tona (Osona), que rechaza esta exigencia. Según ha precisado el sindicato, esta cifra supone el 20% de los centros que imparten este ciclo educativo en Catalunya. La organización sindical ha matizado que no se trata de una negativa, sino de “revisar” esta obligación y el modelo actual desde “criterios de equidad, coherencia pedagógica y respeto a las condiciones laborales del profesorado”. Professors de Secundària considera que ahora el debate ya está “en los centros” y que Educació “debe escucharlos”.

El sindicato ha justificado este posicionamiento contrario al TR porque supone una “carga académica adicional” para los estudiantes catalanes, a diferencia de “la mayor parte” de comunidades autónomas. También implica una “sobrecarga docente no reconocida”, ya que conlleva horas de seguimiento, corrección y reuniones que “no tienen reconocimiento adecuado”. Por último, Professors de Secundària ha indicado que cada vez “es más difícil garantizar la autoría real” con la irrupción de la IA.

Por otro lado, la organización sindical ha recordado que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó una sentencia favorable en este sentido. La resolución “redujo el peso” del trabajo de investigación en la nota final de Bachillerato.

La iniciativa nace del Institut de Tona, el pasado mes de marzo, cuando criticó que se había convertido “en una herramienta de exclusión, estrés y agravio comparativo”. Al mismo tiempo, lamentaba que Catalunya fuera la única comunidad del Estado que fijaba esta “carga” de forma obligatoria. Professors de Secundària apoyó el manifiesto y lo difundió para sumar nuevas adhesiones.