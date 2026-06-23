Verbena
¿Es Sant Joan la noche más corta del año? Desmontando un mito
La astronomía y la tradición no coinciden sobre el día que empieza el verano
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Cada año, la llegada de la verbena recupera una de las frases más repetidas del calendario: la noche de Sant Joan es la más corta del año. Sin embargo, la afirmación no es cierta desde un punto de vista astronómico.
La realidad es que la noche más corta del año es la del solsticio de verano, que en el hemisferio norte suele producirse entre el 20 y el 21 de junio. Este es un evento astronómico que ocurre cuando el eje de rotación de la Tierra está más inclinado hacia el Sol o, desde otra perspectiva, cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte.
En este fenómeno, el día registra el mayor número de horas de luz del año y, a partir de entonces, aunque de forma casi imperceptible, los días comienzan a acotarse.
Entre la tradición y la astronomía
Este año el solsticio de verano ha ocurrido hace apenas dos días: el 21 de junio a las 9 horas y 24 minutos en el hemisferio norte, según datos del Observatorio Astronómico Nacional. Pero, entonces, ¿por qué se sigue asociando Sant Joan con la noche más corta del año?
La explicación está en la historia de esta celebración: mucho antes de convertirse en una festividad cristiana, las comunidades europeas ya celebraban el solsticio de verano con rituales vinculados al fuego, la luz y la fertilidad. Con el paso de los siglos, estas tradiciones han quedado integradas en la festividad de Sant Joan del 24 de junio, por lo que la celebración se ha trasladado a la noche anterior.
Diferencia mínima
Sin embargo, cabe destacar que la diferencia entre ambas fechas es mínima. Entre el solsticio y la verbena apenas transcurren unos días y la duración de la noche varía solo unos minutos. En Barcelona, por ejemplo, la noche del solsticio dura alrededor de ocho horas y 50 minutos, mientras que la de Sant Joan se alarga apenas un minuto (ocho horas y 51 minutos), según el Instituto Geográfico Nacional.
Esa proximidad temporal ha hecho que ambas celebraciones quedaran unidas en el imaginario popular. Aunque la astronomía señala al solsticio de verano como la noche más corta del año, la tradición ha seguido reservando este título para una de las festividades más arraigas en Catalunya.
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