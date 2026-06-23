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Otro robo de cable provoca retrasos en Cercanías Madrid entre Torrejón y Alcalá

La incidencia afecta a la señalización de las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías de Madrid

Tren de Cercanías de Madrid

Tren de Cercanías de Madrid / RENFE

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MADRID
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Adif ha informado este martes de que se están registrando retrasos en las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías Madrid desde primera hora del día por "una incidencia que afecta a la señalización", provocada por un robo de cable, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.

La incidencia, de la que se ha informado a las 5.59 horas, está afectando a los trenes que circulan entre ambas estaciones de las citadas líneas, según ha informado el administrador ferroviario en un mensaje en la red social 'X'.

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Adif ha señalado que está trabajando para poder reparar la señalización "a la mayor brevedad posible" y normalizar la circulación en este tramo.

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