La plaga de moscas de Hostalric obliga a cerrar empresas y comercios: "No podemos ni abrir las ventanas"

El municipio de Hostalric sufre desde hace una semana una plaga de moscas que ha obligado a algunas empresas a cerrar durante unos días ante la imposibilidad de trabajar. Comercios, bares y restaurantes no pueden funcionar con normalidad, mientras que otras empresas continúan su actividad con las molestias que supone tener decenas de moscas alrededor de cada trabajador.

Las trampas para capturarlas se han extendido por todo el municipio, pero, aun así, los insectos siguen volando por todas partes. El foco se ha localizado en una empresa de reciclaje situada en el polígono industrial de Hostalric, donde se detectaron larvas en unos palés con plástico para reciclar. Con el paso de los días y con la ayuda de las altas temperaturas, las moscas se han ido reproduciendo y extendiendo por el pueblo. El consistorio ya ha abierto un expediente administrativo a la empresa.

Los vecinos aseguran que están "cansados" de ver tantas moscas. Lídia, una vecina del municipio, explica que no pueden "abrir ni la puerta ni la ventana" sin que entren moscas en casa. La situación se produce, además, en plena ola de calor, lo que complica todavía más el día a día.

Trampas caseras

Algunos vecinos han optado por fabricar trampas caseras con garrafas colocadas en barandillas de parques infantiles para capturar insectos. Otros mantienen las persianas bajadas y cuelgan tiras adhesivas en las ventanas para que las moscas queden atrapadas. Pese a todo, siguen viéndose a montones por las calles y viviendas.

Una de las trampas instaladas en Hostalric. / DAVID APARICIO

El Ayuntamiento ha informado de la situación a las autoridades de Salud Pública y ha abierto un expediente a la empresa responsable, dedicada al reciclaje. Según la compañía, Loginplast, el foco se encontraba en plástico procedente del contenedor amarillo que les hace llegar Ecoembes para su reciclaje. La empresa asegura que, al detectar el problema, activó el protocolo con una fumigación de choque y que también se han instalado trampas de feromonas en diferentes puntos del municipio. Los Mossos d’Esquadra realizaron ayer una inspección y la empresa les entregó toda la documentación solicitada.

El alcalde de Hostalric, Nil Papiol, ha explicado que a principios de semana se detectó una presencia excesiva de moscas en una zona del municipio, en el entorno del polígono industrial. Inicialmente se pensó que podía deberse al calor o a algún vertido de abonos en un campo cercano, pero la situación no mejoraba. La investigación de los técnicos municipales permitió finalmente localizar el foco.

Fumigación en proceso

Según el alcalde, las larvas se detectaron en unos palés con plástico para reciclar dentro de la empresa situada en el polígono. El Ayuntamiento quiere aclarar ahora si los residuos son legales, sus códigos de gestión, su procedencia, su destino final y toda la cadena de tratamiento. Por este motivo, se ha pedido a la compañía que aporte la documentación correspondiente. Papiol ha señalado que una fumigación general por las calles sería poco eficaz y que se ha actuado directamente en el punto de origen.

Aun así, se han colocado trampas de feromonas en las zonas afectadas y está previsto instalar más en los próximos días, entre 150 y 200 en total. El foco principal ya ha sido fumigado. El alcalde también ha remarcado que se ha informado a la población para evitar alarmas y que se ha dado aviso a Salud Pública porque se trata de "un problema de salud pública que supera las capacidades del Ayuntamiento".

Por su parte, el representante de la empresa, Albert Cervera, ha explicado que recibieron contenedores con balas de plástico procedentes de la recogida del contenedor amarillo. Según Cervera, los trabajadores vieron algunas moscas, algo que considera habitual, y en un primer momento no le dieron importancia. Sin embargo, en solo un día aumentaron de forma considerable y comprobaron que la cantidad era superior a la normal.

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La empresa afirma que ha multiplicado por tres las medidas habituales para resolver el problema lo antes posible, con nuevas fumigaciones y la colocación de trampas de feromonas en las zonas próximas afectadas. Según la compañía, la presencia de moscas ya se ha reducido y esperan que la situación quede resuelta en breve.