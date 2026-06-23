Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya

La operación salida por Sant Joan continúa este martes, día álgido para los desplazamientos. La principal novedad es que entre las cinco y las diez de la tarde, coincidiendo con los preparativos del día de la verbena, Trànsit limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad en las principales arterias de salida ante la previsión de que saldrán cerca de 490.000 vehículos del área metropolitana.

EL PERIÓDICO abre este hijo informativo para seguir el estado de las carreteras.

Mapa de hogueras y celebraciones en Barcelona Barcelona tiene ya listo el mapa de verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 que habrá durante la noche de este martes 23 de junio. Aunque gran parte de la actividad festiva volverá a concentrarse en las playas, varios distritos de la ciudad han desvelado las fiestas populares que se instalarán en los barrios.

Unos 490.000 vehículos saldrán este martes de Barcelona por la verbena de Sant Joan Unos 490.000 vehículos saldrán este martes del área de Barcelona con motivo de la verbena de Sant Joan, en un dispositivo en el que por la tarde se limitará la velocidad a 80 kilómetros por hora en las principales vías para abandonar la capital catalana. Según las previsiones del Servei Català de Trànsit, está previsto que este martes abandonen el área de Barcelona unos 490.000 vehículos y que mañana miércoles, festividad de Sant Joan, regresen a la capital catalana unos 240.000. Toda la información en este enlace.

Se reducen las retenciones A esta hora ya se ha reducido mucho la intensidad del tráfico en las carreteras catalanas, aunque sigue habiendo retenciones en la A-27 en La Pobla de Mafumet en sentido Tarragona, y en la AP-7 entre Mollet y Montornès del Vallès, en sentido norte.

Congestión en varias vías El Servei Català de Trànsit informa de tres puntos de congestión en la red viaria catalana: la AP-7 entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes, en sentido sur; la C-33 de Mollet a Parets del Vallès, y la C-60 en Argentona. También hay retenciones en una docena de carreteras.

Circulación intensa entre Vilassar de Dalt y Argentona La C-32 también registra siete kilómetros de circulación intensa entre Vilassar de Dalt y Argentona, en el Maresme, en sentido Girona.

Colas en la AP-7 La AP-7 ya concentra las mayores colas de la mañana. Hay ocho kilómetros de retención entre Mollet y Granollers en sentido norte, cuatro en Castellbisbal y tres entre Castellví de Rosanes y Gelida en sentido sur.

Primeras retenciones del día Las carreteras catalanas registran los primeros problemas de la jornada en la operación salida de Sant Joan. A esta hora hay un kilómetro y medio de congestión en la Ronda Litoral de Barcelona en sentido norte por un accidente, y dos kilómetros de retenciones en la B-20 entre Tiana y Montgat, también en sentido norte.

La retención de la AP-7 en el Vallès se reagrupa entre Granollers y Montmeló El tramo con retenciones en la AP-7, en sentido Norte hacia Girona, que en la actualización anterior aparecía fragmentado en dos segmentos (entre La Roca del Vallès y Granollers, y entre Montornès del Vallès y Mollet del Vallès) se presenta ahora consolidado en un único tramo de 3 kilómetros, entre Granollers y Montmeló (PK 132-135). La AP-7 ha sido la arteria que más problemas de congestión y retenciones ha presentado durante la jornada en toda la red viaria catalana, habiendo registrado colas de hasta 12 kilómetros. Los accesos y salidas de Barcelona, principalmente el nudo de la Trinitat y el del Llobregat, también han experimentado momentos de alta ocupación de la vía, pero no se produjeron incidentes graves. Tras haber presentado incidencias durante toda la tarde, en la actualización del SCT de las ocho y media ya no quedaba un solo nudo en la lista de afectaciones.

El corte por accidente en la C-15 entre Cabrera d'Anoia y Torre de Claramunt, levantado La incidencia que mantenía cortada la calzada en ambos sentidos de la C-15, entre los puntos kilométricos 36,50 y 39, ha desaparecido de la última actualización. El corte, que llevaba activo desde las 19:02, ya no figura en el listado de las 20:11, lo que indica que la circulación se ha restablecido con normalidad en ese tramo.