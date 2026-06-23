Ola de calor en España y resto de Europa, en directo | Temperaturas este lunes y última hora de Aemet y Meteocat

La ola de calor explota dejando hasta 45 grados en Jaén, 42 en Lleida, 40 en Gipuzkoa y los primeros récords absolutos del verano

La primera ola de calor del verano ha explotado en España dejando registros excepcionalmente altos para la época y valores que, en muchos casos, se encuentran entre los más elevados jamás observados en un mes de junio. Los registros apuntan a que este lunes en el municipio andaluz de Andújar, en provincia de Jaén, se han rozado los 45 grados. En varias localidades de Córdoba, Lleida, Navarra, Teruel, Huesca y Zaragoza se ha superado la barrera de los 42 grados. Y en provincia de Gipuzkoa y Bizkaia, donde se han tenido que activar un aviso de nivel rojo por temperaturas extremas, los termómetros han superado de largo los 40 grados. Los expertos afirman que estas cifras están hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año y, en muchos casos, son incluso más elevadas de lo esperable durante la canícula de agosto. Solo que ahora se han dado dos meses antes de lo esperado. Y de forma repentina.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que este lunes han sido al menos 650 las estaciones meteorológicas españolas, casi el 80% del total de puntos oficiales contabilizados, que han registrado temperaturas por encima de los 30 grados durante esta jornada. De estas, en más de 430 se registraron valores por encima de los 35 grados. Y en casi un centenar de municipios se superó incluso el umbral de los 40 grados. Se trata de las cifras más altas del año y de lo que llevamos de verano. Y en muchos casos, afirman los expertos, es muy posible que estemos ante algunas de las cifras más elevadas jamás observadas para un mes de junio. En varios puntos de la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco, es muy posible que este lunes haya batido récord de calor o, al menos, se haya quedado muy cerca. Y en el resto de España es probable que esta jornada se recuerde como una de las más cálidas jamás registradas en un inicio del verano.

SIga leyendo aquí.