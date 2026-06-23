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Termómetros al alza
Ola de calor en España y resto de Europa, en directo | Temperaturas este lunes y última hora de Aemet y Meteocat
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.
Los termómetros de la Catalunya central se disparaon por encima de los 41 grados este lunes
Los termómetros rompieron la barrera de los 40 grados ayer en varios puntos de la Catalunya central en la que se considera la jornada central de la ola de calor que arrancó durante el fin de semana en Catalunya y que los meteorólogos prevén que se alargue hasta el miércoles. El Bages fue la comarca de la región que registró los valores más altos. Artés, con una máxima de 41,4ºC, recogió el dato más alto de la comarca hasta las 17 hy la quinta de toda la red de estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Y la mínima en este municipio no descendió de los 16,6ºC.
Al igual que en Artés, en Cardona y Sant Salvador de Guardiola también se superaron los 40 grados: 40,4ºC detectó la estación de Cardona y 40,2ºC la de Sant Salvador. En Manresa, la máxima se quedó justo por debajo, a 39ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El domingo, las estaciones del Bages ya advirtieron de que el calor estaba a punto de tocar techo: el de Artés alcanzó los 39,7ºC; la de San Salvador, a los 39,6ºC; y la de Cardona, a los 38,6ºC.
Valentina Raffio
La ola de calor explota dejando hasta 45 grados en Jaén, 42 en Lleida, 40 en Gipuzkoa y los primeros récords absolutos del verano
La primera ola de calor del verano ha explotado en España dejando registros excepcionalmente altos para la época y valores que, en muchos casos, se encuentran entre los más elevados jamás observados en un mes de junio. Los registros apuntan a que este lunes en el municipio andaluz de Andújar, en provincia de Jaén, se han rozado los 45 grados. En varias localidades de Córdoba, Lleida, Navarra, Teruel, Huesca y Zaragoza se ha superado la barrera de los 42 grados. Y en provincia de Gipuzkoa y Bizkaia, donde se han tenido que activar un aviso de nivel rojo por temperaturas extremas, los termómetros han superado de largo los 40 grados. Los expertos afirman que estas cifras están hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año y, en muchos casos, son incluso más elevadas de lo esperable durante la canícula de agosto. Solo que ahora se han dado dos meses antes de lo esperado. Y de forma repentina.
Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que este lunes han sido al menos 650 las estaciones meteorológicas españolas, casi el 80% del total de puntos oficiales contabilizados, que han registrado temperaturas por encima de los 30 grados durante esta jornada. De estas, en más de 430 se registraron valores por encima de los 35 grados. Y en casi un centenar de municipios se superó incluso el umbral de los 40 grados. Se trata de las cifras más altas del año y de lo que llevamos de verano. Y en muchos casos, afirman los expertos, es muy posible que estemos ante algunas de las cifras más elevadas jamás observadas para un mes de junio. En varios puntos de la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco, es muy posible que este lunes haya batido récord de calor o, al menos, se haya quedado muy cerca. Y en el resto de España es probable que esta jornada se recuerde como una de las más cálidas jamás registradas en un inicio del verano.
Leticia Fuentes
La asfixiante ola de calor que azota Francia se cobra la vida de dos niños de 2 y 4 años
Francia se asfixia en su segunda ola de calor en menos de un mes. Más de 39 millones de ciudadanos se encuentran bajo alerta roja en el país, es decir, 54 departamentos desde este lunes están en alerta máxima. Este lunes a las 4 de la tarde, se habían batido o igualado 393 récords de calor, incluidos 72 récords absolutos con temperaturas que en algunas zonas de Francia han superado los 40 grados. París ha batido su récord mensual llegando en algunas zonas de la ciudad a los 37,5 grados. Una ola de calor que además ya se ha cobrado las primeras víctimas; dos niños, de 2 y 4 años, fueron hallados muertos en el coche familiar en un aparcamiento de Carpentras, en la región de Vaucluse. También, tres ancianos fallecieron esta semana en Gironde, y otros 13 bañistas perdieron la vida en ríos o estanques.
Los dos niños fallecidos fueron encontrados dentro del coche de su madre, estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor. El diario 'La Provence' explicó que la policía fue alertada a las 13.10 horas, y que, a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.
España encadena su 21 de junio más cálido desde que hay registros
Aemet ha informado de que el 21 de junio de 2026 ha sido el más cálido registrado en España para esta fecha desde, al menos, 1950. Además, el organismo señala que el próximo 23 de junio podría convertirse en el día de junio más caluroso desde que existen registros si se cumplen las previsiones meteorológicas actuales.
: Almería bate el récord de temperatura mínima más alta en junio con una noche por encima de los 30 grados
El aeropuerto de Almería registró este domingo una temperatura mínima de 30,8 grados, un valor que supera el anterior récord para un mes de junio en España, situado en 27,1 grados. Según Aemet, es la primera vez que una estación de su red en la Península registra una temperatura mínima igual o superior a los 30 grados durante el mes de junio.
La ola de calor pone en aviso a 15 comunidades autónomas y obliga a activar un nivel rojo en el País Vasco y Andalucía ante máximas 44 grados
España arranca la semana inmersa en una ola de calor que ha obligado a poner en aviso a 13 comunidades autónomas y activar avisos de nivel rojo en el País Vasco ante máximas que podrían superar los 40 grados y en Andalucía, donde podría incluso superarse el umbral de los 44 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que durante este episodio podrían registrarse temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, máximas por encima de los 42 grados y mínimas que no bajarán de los 25 grados en varios puntos del país. Los meteorólogos advierten que en algunos puntos, sobre todo en el interior peninsular, el calor podría llegar acompañado de la formación de tormentas vespertinas localmente fuertes e intensas rachas de viento. La situación ha obligado a activar avisos amarillos por tormentas en al menos cinco comunidades.
Los expertos afirman que la ola de calor, que se inició entre el sábado y el domingo, alcanzará entre este lunes y martes su punto más álgido. Durante estas jornadas los termómetros volverán a situarse entre los 40 y los 42 grados en el Cantábrico oriental, el nordeste peninsular y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante gran parte del día. Y después, al bajar el sol, todo apunta a que los termómetros no bajarán de los 25 grados en numerosos puntos del litoral mediterráneo, así como en grandes núcleos urbanos del centro y sur peninsular como Madrid o Sevilla. Según indican los modelos, en muchos casos podrían registrarse las temperaturas más altas jamás observadas para esta época del año. Sobre todo en puntos como el País Vasco, donde de normal las temperaturas suelen ser más tenues y no tan extremas como en otros punto del territorio.
Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor
Dos niños de 2 y 4 años fallecieron este lunes en la ciudad francesa de Carpentras dentro del coche de su madre, que se estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.
El diario La Provence explicó que la policía fue alertada a las 13.10 horas, y que a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.
Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.
Catalunya activa avisos de nivel naranja por calor ante un lunes con máximas de entre 35 y 42 grados y mínimas por encima de los 25
Catalunya se enfrenta este lunes al día álgido de la ola de calor que en estos momentos arrasa en el sur de Europa y que ha obligado a poner en alerta a múltiples comunidades. El Servei Meteorológic de Catalunya ha activado para esta jornada avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el territorio ante máximas que estarán entre los 35 y los 42 grados y mínimas que en algunos puntos podrían no bajar de los 25 grados. Todo apunta a que el momento más crítico se registrará esta tarde, cuando son casi una treintena las comarcas en aviso naranja por altas temperaturas. Después, a partir del martes, parece que el calor empezará a aflojar aunque los expertos afirman que los termómetros seguirán en valores altos para la época. Barcelona ha activado un aviso naranja para este lunes y uno de nivel amarillo para el martes ante máximas de 36 grados y mínimas que podrían no bajar de los 27.
Valentina Raffio
España, entre los "puntos rojos" del planeta donde más aumenta el estrés térmico que pone el cuerpo al límite
Una cosa es el calor que se refleja en los termómetros y otra muy distinta el que sufre el cuerpo humano. Según explican los expertos, este fenómeno se conoce como estrés térmico y reúne variables como, por ejemplo, temperatura, humedad, viento y niveles de radiación. Porque es la suma de todos estos lo que lleva al límite al organismo y provoca malestar, incrementa los problemas de salud y, en los casos más extremos, aumenta las tasas de mortalidad en una región. Un estudio publicado este lunes en la revista 'Nature Climate Change' afirma que la carga global de estrés térmico se ha incrementado a nivel global. Y que el sur de Europa, y concretamente España, destaca como uno de los grandes "puntos rojos" donde más ha aumentado este fenómeno desde los años 70. Los registros indican que ahora se sufre más por el calor tanto de día como de noche respecto a tan solo unas décadas atrás.
La investigación, liderada por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, se basa en un análisis de datos climáticos globales desde 1950 hasta 2024 para entender no sólo cómo han aumentado las temperaturas sino, sobre todo, cómo todo esto ha aumentado el estrés térmico para el cuerpo humano. Y la conclusión es clara. El calor que sufren las personas está aumentando de forma más rápida y compleja de lo que sugieren las mediciones tradicionales de temperatura. "La exposición a como mínimo un día de estrés térmico extremo ha aumentado del 16% al 22% de la población mundial, lo que equivale a mil millones de personas adicionales desde la década de los setenta", afirma el trabajo, liderado por la investigadora Rebecca Emerton.
Valentina Raffio
España vive una noche infernal con mínimas de hasta 30 grados y se prepara para un día de calor extremo
Casi un centenar de municipios españoles registraron anoche temperaturas superiores a los 25 grados, lo que técnicamente se conoce como noche más que tórrida y casi infernal
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