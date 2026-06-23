Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de los últimos años

Un total de 33.145 estudiantes catalanes de los 34.642 que se presentaron han superado las prueba de acceso a la universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de este año. El porcentaje de alumnado aprobado se sitúa en un 95,68%, superando el resultado del año anterior (94,97%), según los resultados que la Conselleria de Recerca i Universitats ha hecho públicos este martes. La nota media de las PAU ha sido de 6,403 -una calificación que lleva bajando desde 2021- y la media de acceso a la universidad de 7,167. Sin embargo, lo más llamativo de los resultados de esta Selectividad es la baja calificación de la materia de Matemáticas, que vuelve a ser de suspenso: esta asignatura registra una nota media de 4,18, inferior a la de años anteriores. Además, este es la única materia con una media de suspenso del global de las pruebas. Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales han aprobado con una nota media de 5,64 que, sin embargo, es de las medias más bajas de esta Selectividad 2026. En las PAU del año pasado, la nota media de las Matemáticas fue un aprobado, pero en 2024, la media registró un suspenso del 4,87.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de la nota media de las PAU.

Los resultados globales muestran un buen comportamiento de la mayoría de materias, con mejoras destacadas en asignaturas como Lengua Catalana y Literatura (6,46), Lengua Castellana y Literatura (6,96), Física (6,84) y Lengua y Cultura Griegas (6,99). Pese a las mejoras respecto a 2025, las notas son más bajas que en ediciones anteriores. Así, en Lengua Catalana, la nota media del 6,46 supera el 6,30 de 2025 pero no las de 2024 (6,62), 2023 (6,70) y 2022(7,08). Lo mismo ocurre en Lengua Castellana: el 6,96 es mejor que el 6,40 de 2025, pero no supera el 6,95 de 2024 y el 7,39 de 2023.

En el lado opuesto de la balanza, el Inglés, que sigue en descenso: la nota media ha sido de 6,71, por debajo de las de los cuatro años anteriores (6,82, 7,08, 7,03 y 7,49).

Además de las Matemáticas, las asignaturas con notas medias más bajas han sido Ciencias Generales (5,44), Geología y ciencias ambientales (5,42) y Tecnología e Ingeniería (5,45).

Laura Tallada, alumna del instituto Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha sido la mejor nota de las PAU 2026 en Catalunya, con un 9,90. Tras ella, en el ránking de mejores notas de las PAU se sitúan cuatro alumnos que han obtenido un 9,8, todos ellos en la demarcación de Barcelona. Se trata de Martina Gutiérrez, del Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso Torralbo, del Institut Torre del Palau de Terrassa; y Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. En la demarcación de Tarragona, la mejor puntuación es un 9,7 y la ha obtenido Miquel Edo, del Institut Baix Camp de Reus. Por último, la mejor nota en Lleida, un 9,6, la ha logrado Lucia Garcia, del Institut Els Planells d’Artesa de Segre. Además, un total de 318 alumnos han sacado una calificación de Excelente; el 57% son mujeres y también el 57% son de centros públicos.

En cuanto a la tipología de procedencia del alumnado, el 95,98% de institutos públicos ha aprobado. Lo ha hecho con una nota media de 6,3 y una media de bachillerato de 7,59. En los centros concertados y privados, el porcentaje de aprobados ha sido del 97,22%. La nota media de las PAU ha sido del 6,5 y la del expediente de 7,85.

Esta edición de las PAU era la primera en que se instalaron sistemas de detección de dispositivos móviles. En el transcurso de los exámenes, se detectaron tres casos en los que los alumnos intentaron utilizar dispositivos electrónicos no autorizados. Los detectores de estos aparatos se pasaron en el 90% de las más de 1.400 aulas donde se realizaron las pruebas al menos una vez.

Los estudiantes pueden consultar el resultado de las pruebas a través de este enlace si acceden con usuario y contraseña, y en este otro enlace si lo hacen con IdCAT Móvil o certificado digital. El lunes 29, a partir de las 15.00 horas, el alumnado que no haya solicitado revisión de examen podrá descargarse la tarjeta definitiva de calificaciones dotada con un código seguro de verificación. Para el estudiantado que haya solicitado revisión de examen estará disponible a partir del martes 7 de julio. Este documento es necesario para formalizar la matrícula universitaria, una vez se haya hecho la asignación de plazas.

Por otra parte, en el Portal de Acceso a la Universidad se puede formalizar la preinscripción universitaria o modificar las preferencias de la preinscripción hasta el próximo viernes 26 de junio.