Muere un hombre de 68 años por golpe de calor en Almería, la primera víctima en Andalucía este verano

Un hombre de 68 años ha fallecido este martes en Almería a consecuencia de un golpe de calor tras ser trasladado al Hospital Torrecárdenas. Se trata de la primera muerte por esta causa registrada durante la presente temporada estival.

Así lo han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press. Cabe recordar que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, había informado horas antes de la existencia de tres casos confirmados de golpe de calor en las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería, donde finalmente ha fallecido el afectado.

Las tres personas fueron atendidas en hospitales y centros de Atención Primaria. En el caso de Córdoba, el consejero detalló que el paciente es un hombre de 57 años que fue ingresado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

En términos generales, Sanz señaló que, entre el 11 de mayo y el 14 de junio, Andalucía ha contabilizado 427 urgencias relacionadas con patologías derivadas de las altas temperaturas. De ellas, 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en el ámbito hospitalario.

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Asimismo, indicó que las comarcas con mayor incidencia del calor son actualmente la Campiña cordobesa, donde se prevén temperaturas de hasta 44,2 grados; Sierra Morena y El Condado, en Jaén, con máximas cercanas a los 43,5 grados; y la Subbética cordobesa, con registros de hasta 41,3 grados. Ante esta situación, el consejero hizo un llamamiento a la "prudencia" y a extremar las precauciones frente a las altas temperaturas.