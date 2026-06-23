Tráfico
Muere un ciclista en un accidente en la N-340 en Pallejà (Barcelona)
Muere un conductor de un camión al chocar con otro camión en la AP-7 en Riudellots
Sant Joan 2026, en directo | Última hora del tráfico y la operación salida, incidencias en el transporte público y verbenas en Barcelona y resto de Catalunya
Un ciclista ha muerto este martes por la tarde en un accidente en la carretera N-340 a su paso por Pallejà (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Los Mossos han recibido el aviso a las 20.25 horas después de que, por causas que ahora se investigan, se produjera una colisión entre un turismo y una bicicleta.
Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
- España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio
- ¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor en Catalunya? Ya hay fecha, según Meteocat
- La jueza de Martorell cita a la mujer de Isak Andic y a la terapeuta familiar para conocer las malas relaciones entre padre e hijo
- El derrumbe de una casa en Arenys de Mar obliga a desalojar una decena de viviendas cercanas
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 22 de junio de 2026, en directo
- Sonia, madre de una niña con parálisis cerebral: 'No puedo trabajar porque mi hija requiere cuidados y ahora me quieren quitar la única ayuda que tengo
- ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
- Dos incidencias obligan a cortar la R3 de Rodalies y la R14 de Regionals y provocan interrupciones en Catalunya este lunes