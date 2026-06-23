Muere un ciclista en un accidente en la N-340 en Pallejà (Barcelona)

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Europa Press

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Barcelona
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Un ciclista ha muerto este martes por la tarde en un accidente en la carretera N-340 a su paso por Pallejà (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos han recibido el aviso a las 20.25 horas después de que, por causas que ahora se investigan, se produjera una colisión entre un turismo y una bicicleta.

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Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.

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