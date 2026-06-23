Muere un ciclista en un accidente en la N-340 en Pallejà (Barcelona)

Un ciclista ha muerto este martes por la tarde en un accidente en la carretera N-340 a su paso por Pallejà (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos han recibido el aviso a las 20.25 horas después de que, por causas que ahora se investigan, se produjera una colisión entre un turismo y una bicicleta.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).