Menores de edad saltan al mar desde rocas en playas de Tarragona pese a estar prohibido

Un grupo de jóvenes menores de edad ha estado saltando este martes al mediodía en la zona de rocas de la playa del Miracle de Tarragona, justo al lado de un cartel de prohibición, según ha podido comprobar la agencia ACN. No se trata de una práctica masiva, aunque en ocasiones algunas personas la llevan a cabo. Son hechos que se producen desde hace años y en esa zona ha habido accidentes, motivo por el que el ayuntamiento colocó el cartel y la Guàrdia Urbana realiza vigilancia. Todo ello, cerca de donde hace pocos días murieron tres chicos junto a la playa de la Arrabassada, cuando, a causa del mal estado del mar, no pudieron salir del agua en un área rocosa, aunque no se ha aclarado si fueron arrastrados por la corriente o si saltaron desde unas rocas del entorno.

Durante un buen rato, los jóvenes han estado saltando desde distintos puntos de las rocas e incluso haciendo alguna voltereta. Según han reconocido, van a menudo, pero solo saltan cuando el mar está en calma y han asegurado que tienen controladas las corrientes.

Las imprudencias en las zonas rocosas de Tarragona se producen en distintos puntos. En ese mismo momento y a pocos metros, en la zona conocida como la cueva del Gos, unos hombres han hecho caso omiso a la prohibición de paso por una antigua pasarela que está en mal estado junto al muro del Fortí de la Reina y han conseguido bajar hasta el agua. Se trata de una pasarela de hormigón que hace años que está cerrada al público porque presenta una evidente inestabilidad y donde se pueden observar claramente las deficiencias estructurales de los pilares.

Desde la Guàrdia Urbana de Tarragona han indicado que periódicamente las patrullas destinadas a la seguridad de las playas vigilan que nadie salte desde las distintas zonas rocosas que hay en el litoral.

Paralelamente, el lunes el conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, explicó que el ayuntamiento estudiará impartir formación a los jóvenes para concienciarlos sobre el riesgo que supone saltar desde las rocas. “Nos planteamos establecer algún refuerzo en la concienciación y pedagogía de los riesgos que tiene el mar de cara a la temporada del año que viene”, dijo. Una opción es hacer formación en las escuelas. El conseller también reclamó “corresponsabilidad” a la ciudadanía y abrió la puerta a colocar más carteles de prohibición de baño, si bien recordó que no pueden “poner una valla en todas partes ni un cartel en cada uno de los salientes rocosos”.