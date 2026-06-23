Educación
Lucía Rodríguez, mejor nota de España en la PAU y la más alta en los Premios Extraordinarios de Bachillerato Asturias: "Solo pude mirar un poco por encima los apuntes"
"Fui a ver qué salía y me resultó hasta entretenido", asegura la gijonesa Lucía Rodríguez Rodríguez, del instituto El Piles, que realizó, una semana después de la Selectividad, una prueba triple de Lengua, Inglés y Matemáticas
La joven, que quiere ser astrofísica, recibirá 800 euros como galardón, al igual que los otros cinco primeros clasificados, estudiantes del Aramo, el Isla de la Deva, Jovellanos y Palacio de Granda
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Mónica G. Salas
Es la estudiante número uno de Asturias. La más brillante entre los más brillantes. La gijonesa Lucía Rodríguez Rodríguez no solo sacó en la PAU de este año un 14, la máxima nota posible, sino que, además, se acaba de alzar con el título de Premio Extraordinario de Bachillerato. La Consejería de Educación hizo público este jueves las calificaciones de una prueba triple (consistió en tres exámenes), que se celebró el pasado viernes día 12 y que "enfrentó" a los mejores alumnos de la región. Fueron un total de 218 y en lo más alto de podio se situó esta estudiante del IES El Piles, que estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo y sueña con ser astrofísica.
Además del reconocimiento público, el premio está dotado con 800 euros (un 15% se lo lleva Hacienda) para los seis primeros clasificados. Por detrás de Lucía Rodríguez, que obtuvo un 28,55 sobre 30, los premios extraordinarios son, por este orden, Mario Sánchez Barro (IES Aramo de Oviedo), Mateo Pereiras Méndez (IES Isla de la Deva de Piedras Blancas), Sara Calvo Soriano (IES Jovellanos de Gijón), Lucía López Miranda (IES Aramo) y Cristina Rivaya García (colegio Palacio de Granda).
La noticia del premio le llegó a Lucía Rodríguez de viaje de Interrail con las amigas, en Ámsterdam. Al igual que la notaza conseguida en la PAU, la gijonesa no se esperaba "para nada" que fuese a ser la primera entre los mejores bachilleres de Asturias. A la prueba solo podían presentarse los jóvenes con una nota media igual o superior al 8,75 en los dos cursos de Bachillerato, entre otros requisitos.
"Fui a ver qué salía. Encima, en el descanso entre la primera y la segunda prueba me llamaron para comunicarme el 14 en la PAU y entre la euforia y todo no sé cómo hice el resto", asegura. A la vista está que muy bien.
Lengua, Inglés y la asignatura de cada modalidad
El examen, que se desarrolló durante una mañana entera en Oviedo, entre las 9.30 y las 14.00 horas, consistió en tres pruebas. La primera fue de Lengua Castellana, la segunda de Inglés y la tercera de la asignatura de cada modalidad de Bachillerato. En el caso de Lucía Rodríguez fue Matemáticas II. Con apenas una semana para estudiar, la alumna del instituto El Piles confiesa que "poco" pudo mirar los apuntes.
"Fue mirar un poco por encima, porque si llevas bien el curso... Además, es un examen en el que no tienes que aplicar la teoría, es más bien darle una vuelta a lo aprendido", explica. Dicho con otras palabras, la prueba fue más reflexiva. Como ejemplo, el comentario de texto de entre 300 y 400 palabras solicitado en el examen de Lengua. "A mí me resultó más fácil que la PAU y el Bachillerato, porque lo haces con menos presión y esa vuelta que le dan al examen hasta me resulta entretenida", asegura.
Parte del premio, para el viaje de Interrail
Lucía Rodríguez empleará los 800 euros del premio en sufragar parte del viaje en Interrail. Durante 13 días, recorrerá con sus amigas Praga, Viena y Budapest, además de Ámsterdam, desde donde partió. El 15% del premio se lo queda de inicio Hacienda, pero esa cantidad se puede solicitar luego en la declaración de la renta.
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