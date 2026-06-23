Lucía García, la mejor nota de la selectividad en Lleida: "Lo atribuyo a un esfuerzo continuo a lo largo del Bachillerato"

Lucía García Gil, vecina de Cubells y alumna del instituto público Els Planells de Artesa de Segre, en la Noguera, ha obtenido la mejor calificación de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año en la demarcación de Lleida, con un 9,6 sobre 10. La joven, que ha recibido la noticia con sorpresa, atribuye el resultado a “un esfuerzo continuo” a lo largo de todos los cursos de Bachillerato. García Gil ya tiene claro que quiere cursar el grado en Estudios Ingleses en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los miembros del cuerpo docente del instituto Els Planells, donde la joven ha pasado muchas horas de repaso en el aula del departamento de Letras durante las últimas semanas, la han felicitado efusivamente.

García Gil ha reconocido que la noticia la ha sorprendido, aunque había salido confiada de los exámenes. Nunca se había imaginado, ha dicho, que acabaría ocupando el primer lugar de la demarcación.

Un 10 en Filosofía

En cuanto al método de estudio, la alumna ha subrayado que una buena nota en las PAU no se consigue solo con el esprint final, sino que es el resultado de un trabajo sostenido durante todos los cursos. Durante las semanas previas a las pruebas, combinó un horario semanal propio con las sesiones de repaso organizadas por el profesorado en el centro, y reservó las tardes para el estudio individual. La última semana fue intensiva, con jornadas de dedicación prácticamente exclusiva al repaso.

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Entre las anécdotas de las pruebas, García Gil ha destacado la sorpresa positiva del examen de Filosofía, una asignatura que durante el curso le había generado inseguridad por su “subjetividad”. Contra todo pronóstico propio, ha logrado un 10. La prueba de Lengua Castellana también la sorprendió, ya que, explica, las preguntas tenían un formato bastante diferente respecto a las de otras convocatorias anteriores, aunque no ha llegado a afectar al resultado final.