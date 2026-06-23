Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: "Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante"

Laura Tallada Fàbrega, alumna del bachillerato humanístico en el instituto Pere Alsius i Torrent de Banyoles, es la mejor nota de la Selectividad 2026 en Catalunya con un 9,90. Esta joven de 17 años, a la que la noticia ha pillado de vacaciones de desconexión con amigas en Menorca, ha sacado un 10 en todas las materias de las PAU excepto en Lengua Castellana, en la que ha sacado un 9,5, y en Lengua Catalana, que ha sacado un 8,5.

La joven, que aún no ha cumplido los 18 años, estudiará el doble grado de Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas que ofrece la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La nota de corte para esta carrera era de un 10,1 el curso pasado.

"Las Humanidades nos definen como sociedad, no podemos entender el mundo sin ellas", defiende Laura Tallada

Tallada admitía este martes en conversación con EL PERIÓDICO que no se esperaba sacar la mejor nota de Catalunya en las PAU. "No me lo esperaba. Esperaba una buena nota, pero no esto. Me he quedado un poco sorprendida. Estoy muy contenta, satisfecha y orgullosa", explicaba a este diario.

Su secreto ha sido "llevarlo todo al día". La clave, cuenta, es "ser constante. La Selectividad es un día, pero hay todo un trabajo constante detrás", apunta tranquila. De hecho, cuenta que aunque es exigente consigo misma y el bachillerato ha sido "muy exigente", ha logrado mantener los nervios templados. Su nota final de Bachillerato fue de 9,91. "Me presenté a las PAU sin presión buscando sacar la nota para acceder al doble grado". La materia de la que salió más inquieta fue Historia. "Era la que tenía más temario y la que más estudié. Estaba nerviosa pero al final saqué un 10", cuenta feliz.

La mejor nota de las PAU ha sacado un 10 en Latín y lamenta no haber podido estudiar Griego en su instituto

En el mundo tecnológico en el que vivimos, a muchos les sorprenderá que la mejor nota de Catalunya, con un expediente excelente y gran capacidad de estudio, se haya decantado por el Bachillerato Humanístico, con Latín. "Quería haber hecho Griego también pero mi instituto no lo ofrecía. Me ha sabido mal", explica Tallada.

Para ella las Humanidades no son una formación menor, sino todo lo contrario. "Las Humanidades son igual de importantes que las ciencias. Son muy necesarias para la sociedad, porque tienen relación con lo que somos. No podemos conocer el mundo sin conocer el ámbito humanístico. La sociedad que no lo valora, está condenada. Una sociedad donde todo sea ciencia, racionalidad y números no tiene futuro. Conviene también que haya un componente ético y humano que es lo que nos define como sociedad", argumenta convencida. "Se necesita gente formada en humanidades", remacha.

Sus planes de verano: desconectar, estudiar chino y sacarse el carnet de conducir

Ahora sus planes de verano son "desconectar mucho", para empezar con sus amigas en Menorca. Pero tiene planes relacionados con la formación que le interesa: las lenguas. "Quiero aprovechar para estudiar chino, que me gusta mucho su cultura. Y también sacarme el carnet de conducir". Estudiar en la UPF le requerirá instalarse en Barcelona. Ya tiene mirada residencia universitaria. "Solo falta formalizar la matrícula", dice satisfecha.

Por detrás de Laura Tallada en el ránking de mejores notas de las PAU se sitúan cuatro alumnos que han obtenido un 9,8, todos ellos en la demarcación de Barcelona. Se trata de Martina Gutiérrez, del Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso Torralbo, del Institut Torre del Palau de Terrassa; y Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. En la demarcación de Tarragona, la mejor puntuación es un 9,7 y la ha obtenido Miquel Edo, del Institut Baix Camp de Reus. Por último, la mejor nota en Lleida, un 9,6, la ha logrado Lucia Garcia, del Institut Els Planells d’Artesa de Segre.