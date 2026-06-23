Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: "Tras el esfuerzo, ya estoy viviendo el gran verano de mi vida"

A Joan Torrecillas, alumno del Liceu Politècnic de Sant Cugat y, junto con otros tres chavales, la mejor nota de selectividad en la demarcación de Barcelona (9,80), la noticia le ha pillado en el metro de Roma, ciudad a la que acaba de llegar y donde está seguro que, "tras el esfuerzo", va a empezar "gran el verano" de su vida. "Estoy abrumado muy, muy contento y también abrumado, me está llamando todo el mundo", afirma, camino, junto con otros colegas ("todos han aprobado e incluso hay dos dos 13"), de la casa donde van a estar alojados hasta el próximo viernes.

Con su notaza bajo el brazo (su nota de acceso a la universidad es nada menos que un 13,92), el deseo de Joan es cursar un doble grado de Matemáticas y Telecomunicaciones en el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior de la Universitat Politècnica de Catalunya (CFIS), orientado a estudiantes de alto rendimiento. "Para acceder deberé hacer una prueba, pero en el caso de que no salga bien, me matricularé en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universitat Autònoma de Barcelona".

Está claro que para llegar hasta aquí, Joan, vecino de Rubí, ha trabajado fuerte. Los días antes de selectividad apretó el acelerador y alternó el repaso del Bachillerato con el piano, del que este curso también ha aprobado el Grado Profesional, abonando ese maridaje entre las matemáticas y la música.

Por cierto, que de Matemáticas, el gran drama de esta selectividad, Joan ha sacado un 10. Como en el resto de asignaturas, a excepción de un 9 en Física. "Estoy tan, tan contento", dice.