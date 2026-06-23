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Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Incendio en Talavera, Lleida, en una imagen tomada le 17 de junio de 2026

Incendio en Talavera, Lleida, en una imagen tomada le 17 de junio de 2026 / Bombers de la Generalitat

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Jose Real

Jose Real

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias alertó este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes tanto en la Península como en Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

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