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Riesgo alto
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias alertó este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes tanto en la Península como en Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:
Los bomberos refuerzan efectivos ante una verbena con alto riesgo de incendio
Protecció Civil alerta del peligro que entraña la noche de Sant Joan con la suma de petardos y hogueras con altas temperaturas, y hace un llamamiento a la prudencia. Pese a la situación, no está previsto tomar medidas extraordinarias en zonas forestales.
El episodio de calor que asfixia a Catalunya desde el fin de semana y que ayer tocó techo con máximas que dejaron hasta 42ºC en varios puntos del interior de Catalunya, ha puesto también en alerta a Protecció Civil de cara a la noche de Sant Joan, cuando los petardos y las hogueras se sumarán a una ecuación ya de por sí tensionada. Ante el elevado peligro de incendio, Imma Solé, subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències del organismo, hizo un llamamiento a la "prudencia" y avanzó que ya se están intensificando las labores de vigilancia de cara a la verbena, cuando los equipos de bomberos se reforzarán hasta en un 40% más.
Dos incendios de vegetación en Catalunya
Dos incendios de vegetación han obligado a movilizar a los bomberos esta tarde. Uno de los fuegos ha empezado en la zona de Font de la Pólvora de Girona y han acudido sobre el terreno para extinguirlo dos medios aéreos y nueve dotaciones terrestres del cuerpo de Bombers de la Generalitat.
El otro ha ardido entre Salàs de Pallars y Talarn, en terrenos forestales, y ha requerido dos helicópteros y 10 dotaciones terrestres.
Catalunya apela a la "corresponsabilidad ciudadana" ante un verano "exigente" en riesgo de incendio forestal
"Una acción cotidiana puede tener consecuencias irreversibles sobre el medio natural". De esta forma la consellera de Interior, Núria Parlon, ha querido remarcar la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de los incendios forestales en Catalunya en un verano que "será exigente por las temperaturas altas y la presencia de combustible en el bosque como consecuencia de las lluvias de invierno".
Parlon lo ha dicho en la presentación de la campaña de publicidad institucional de incendios forestales para este verano 'Foc es Foc', a la que también han asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentacióm, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Precisamente, Parlon ha remarcado que esta campaña apela a "la corresponsabilidad necesaria de la ciudadanía" para que tengan en cuenta que cualquier "gesto que haces sin pensar" en una zona forestal, como lanzar una colilla o hacer una barbacoa, puede generar un incendio.
"Estamos en un escenario de emergencia climática, con riesgo elevado e incendios que cada vez son más intensos y simultáneos" ha remarcado Parlon quien ha añadido que junto a los medios de extinción es necesaria esta campaña de concienciación como un "elemento clave". Además de la publicidad, la campaña también ofrece información sobre tareas de autoprotección breves como no ir a posiciones elevadas en caso de incendio o recordar que ante el humo el aire más limpio está cerca del suelo, además de instar a los propietarios a limpiar el sotobosque de ramas y vegetación que puede ser combustible para el fuego.
La Rioja prohíbe las hogueras de San Juan y los fuegos artificiales por la ola de calor
El Gobierno de La Rioja ha prohibido las hogueras de la noche de San Juan y los fuegos artificiales debido a que, a lo largo de esta semana, la región sufrirá una extraordinaria e intensa ola de calor y las previsiones meteorológicas anuncian un elevado riesgo de incendios forestales en la región. El Ejecutivo regional, en una nota, ha añadido este lunes que, ante esta situación, ha valorado que el índice de riesgo será de nivel extremo o superior en toda la comunidad durante los próximos días. Por ello, ha decidido prohibir las tradicionales hogueras de la noche festiva de San Juan, tanto en terrenos urbanos como no urbanos; así como el uso de cohetes, fuegos artificiales, material pirotécnico y otros artefactos voladores portadores de fuego. También ha acordado la clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en La Rioja; y la prohibición de las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos. El Gobierno de La Rioja, que ya ha trasladado esta decisión a los ayuntamientos de la región, ha pedido extremar las precauciones ante las altas temperaturas y ha solicitado la colaboración ciudadana para avisar de forma inmediata al 112 ante cualquier señal de un incendio forestal o de un comportamiento imprudente que pudiera provocarlo.
El incendio de Barbastro evoluciona de forma favorable y queda perimetrado
El incendio declarado este lunes en Barbastro (Huesca) evoluciona favorablemente y se encuentra perimetrado, según informan los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca. La institución provincial ha indicado que el fuego ha afectado a una superficie importante de terreno urbano, forestal y agrícola que queda pendiente de determinar su cuantificación por parte de los equipos de extinción. En los trabajos participan bomberos de la diputación de los parques de Barbastro, Monzón y Benabarre, en colaboración con Medio Natural del Gobierno de Aragón, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local de Barbastro.
Bombers trabaja en un incendio en el patio de una vivienda en Castellbisbal (Barcelona)
Bombers de la Generalitat está trabajando en extinguir un incendio que afecta el patio de una vivienda en la población de Costablanca, en Castellbisbal (Barcelona). El cuerpo ha desplazado hasta el lugar 8 dotaciones terrestres y 1 helicóptero, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. El aviso se ha dado a las 15.31 horas, y las tareas de extinción evolucionan "favorablemente", habiéndose ya anclado y rodeado todo el perímetro del fuego.
Catalunya apela a la "corresponsabilidad ciudadana" ante un verano "exigente" en riesgo de incendio forestal
"Una acción cotidiana puede tener consecuencias irreversibles sobre el medio natural". De esta forma la consellera de Interior, Núria Parlon, ha querido remarcar la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de los incendios forestales en Catalunya en un verano que "será exigente por las temperaturas altas y la presencia de combustible en el bosque como consecuencia de las lluvias de invierno".
Parlon lo ha dicho en la presentación de la campaña de publicidad institucional de incendios forestales para este verano 'Foc es Foc', a la que también han asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentacióm, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Precisamente, Parlon ha remarcado que esta campaña apela a "la corresponsabilidad necesaria de la ciudadanía" para que tengan en cuenta que cualquier "gesto que haces sin pensar" en una zona forestal, como lanzar una colilla o hacer una barbacoa, puede generar un incendio.
El incendio de una furgoneta en la Zona Franca levanta una columna de humo negro sobre Barcelona
El incendio de una furgoneta en la Zona Franca de Barcelona ha levantado este lunes por la tarde una columna de humo negro visible a metros de distancia y desde poblaciones del entorno de la capital. El ayuntamiento ha informado de que no consta que el suceso haya causado heridos.
Un incendio cerca del Parc Bit (Palma de Mallorca) quema cuatro hectáreas de vegetación y obliga a desalojar una 'escoleta'
Un incendio declarado la tarde de este lunes en las inmediaciones del Parc Bit (Palma de Mallorca), que estabilizado, ha quemado poco más de cuatro hectáreas de vegetación en terrenos tanto agrícolas como forestales. Ha sido sobre las 12.45 horas, según han informado a Europa Press fuentes de los servicios de emergencias, cuando se han empezado a recibir llamadas alertando de la presencia de una gran columna de humo blanco y llamas. Trabajadores del Parc Bit han recibido indicaciones de evacuar la zona y, de la misma manera, una 'escoleta' cercana, en la que había nueve niños en ese momento ha tenido que ser desalojada. Desde el centro han explicado que este martes podrán retomar con normalidad las actividades. Varias unidades de Bomberos de Palma se han desplazado hasta el lugar del incendio, que inicialmente estaba focalizado en una parcela agrícola a unos 200 metros al sur del Par Bit, situada en el área comprendida entre el Secar de la Real y Establiments.
Sigue activo tras dieciséis horas y medios movilizados un incendio en San Ciprián (Zamora)
El incendio forestal declarado durante la madrugada de este lunes en San Ciprian, en el municipio zamorano de Hermisende, sigue activo dieciséis horas después y tras intervenir en para sofocar las llamas una veintena de medios, han informado fuentes del Servicio de Extinción de la Junta de Castilla y León. El incendio se ha declarado a la una y cuarto de la madrugada por causas aún no determinadas, aunque hace una semana en el mismo municipio, también en horario nocturno, se inició otro fuego que se determinó como intencionado e inicialmente afectó a menos de una hectárea de matorral. En el fuego declarado esta madrugada han intervenido un técnico y cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, una helitransportada, tres autobombas, dos retenes de maquinaria, un helicóptero y dos dotaciones de medios externos al operativo de extinción de incendios forestales.
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