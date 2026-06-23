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Incendio
Incendio en la Torre Moeve de Madrid, en directo: última hora del fuego, evacuaciones y estado del edificio
Desalojada la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid, por una columna de humo: "Oímos una explosión"
Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid
Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha alertado a los vecinos, además de movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir la última hora de esta incidencia, conocer el origen de la humareda y recoger todas las novedades sobre la actuación de los servicios de emergencia y la evolución de la situación.
Las dos personas atendidas han recibido el alta
Emergencias Madrid confirma que ninguna de las personas atendidas han requerido hospitalización.
Los Bomberos dan por extinguido el incendio en una de las cuatro torres de Madrid
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dado por extinguido el incendio que se ha declarado en la planta 25 de la torre Moeve, situada en el complejo de las cuatro torres, y que ha obligado a evacuar el edificio, según ha informado la Delegación del Gobierno. El fuego se ha declarado alrededor de las 17:00 horas de este martes en la planta 25 del edificio, que alberga cuartos técnicos, y en estos momentos los Bomberos se encuentran revisando el interior.
Cuando se compruebe la integridad del edificio, los trabajadores podrán recoger sus pertenencias
Policía comunica que los Bomberos se encuentran revisando la integridad del edificio y que, en caso de que sea seguro, se podrá "subir a recoger cosas urgentes y los coches".
Incendio extinto
Delegación de Gobierno confirma la extinción total del fuego y la ausencia de humo en la planta. La UIP se mantiene en el perímetro interior liberando paso de los viandantes.
Incendio controlado
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en la zona y han dado por controlado el incendio, aunque continúan las labores en el interior del inmueble.
Varios cortes de tráfico
El despliegue de los bomberos en la Torre Moeve ha obligado a cortar el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la M-30 y los accesos de túneles de las Cuatro Torres, generando retenciones en la zona, según el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.
Gabriel Santamarina
Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega
La Torre Moeve, todavía conocida como Torre Cepsa o Torre Foster, ha vuelto este martes al centro de la actualidad por un incendio declarado en el rascacielos del número 259 del paseo de la Castellana, dentro del complejo Cuatro Torres Business Area. Una columna de humo visible desde distintos puntos del norte de Madrid ha obligado a desalojar el edificio y a cortar el tráfico en la zona. Según las primeras informaciones, Emergencias Madrid ha confirmado el fuego y los bomberos se han desplazado hasta el inmueble. Al cierre de esta edición no ha trascendido todavía la causa exacta ni el alcance definitivo de los daños, pero el suceso estaría ya controlado.
Atenciones sanitarias de Emergencias Madrid 112
Las únicas atenciones sanitarias confirmadas son tres leves, dos por inhalacion de humo y una tercera por un ataque de ansiedad.
La policia esta dejando a los desalojados ir a coger sus motos
La Policía permite a los desalojados que se trasladan en moto acercarse a recogerlas.
Las personas confinadas están en la planta 27 y "fuera de peligro"
Emergencias Madrid 112 confirma que los tres trabajadores confinados se encuentran en la zona de emergencia de la planta 27 y los servicios de Emergencias están en contacto permanente con ellos.
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