Incendio en la Torre Moeve de Madrid, en directo: última hora del fuego, evacuaciones y estado del edificio

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega

La Torre Moeve, todavía conocida como Torre Cepsa o Torre Foster, ha vuelto este martes al centro de la actualidad por un incendio declarado en el rascacielos del número 259 del paseo de la Castellana, dentro del complejo Cuatro Torres Business Area. Una columna de humo visible desde distintos puntos del norte de Madrid ha obligado a desalojar el edificio y a cortar el tráfico en la zona. Según las primeras informaciones, Emergencias Madrid ha confirmado el fuego y los bomberos se han desplazado hasta el inmueble. Al cierre de esta edición no ha trascendido todavía la causa exacta ni el alcance definitivo de los daños, pero el suceso estaría ya controlado.

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