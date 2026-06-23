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Incendio en la Torre Moeve de Madrid, en directo: última hora del fuego, evacuaciones y estado del edificio

Desalojada la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid, por una columna de humo: "Oímos una explosión"

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid

Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior

Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior

EFE

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Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha alertado a los vecinos, además de movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para seguir la última hora de esta incidencia, conocer el origen de la humareda y recoger todas las novedades sobre la actuación de los servicios de emergencia y la evolución de la situación.

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Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"

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