El Govern destinará 30 millones a un programa piloto para reducir la pobreza infantil en los barrios vulnerables de Catalunya

El Govern ha aprobado este martes la creación del programa 'Barris per Créixer', una prueba piloto que prevé intervenir en barrios vulnerables de todo Catalunya para reducir la pobreza infantil. El programa, impulsado por el departament de Drets Socials i Inclusió, prevé destinar 30 millones de euros a la iniciativa e incorporar 231 profesionales que acompañarán a las familias con hijos a cargo en situación de vulnerabilidad. Aunque aún no ha trascendido la lista de qué municipios se beneficiarán del programa, el Executiu ya ha informado de que llegará a entre 20 y 30 municipios de aquí a junio de 2029.

Los detalles del despliegue del plan piloto se acabarán de concretar durante los próximos meses, cuando se sepa qué ayuntamientos acaban aceptando participar en la iniciativa. La Generalitat asegura que los municipios serán identificados con criterios objetivos de "vulnerabilidad socioeconómica y demográfica". En concreto, se elegirán en función del Índice Socioeconómico Territorial (IST) del Idescat.

Las familias que acaben siendo seleccionadas para beneficiarse de la iniciativa deberán estar empadronadas en el municipio participante, tener una situación administrativa regularizada desde hace seis meses y cumplir los requisitos establecidos para acceder al Ingreso Mínimo Vital o a la Renda Garantida de Ciutadania. La idea de la iniciativa es que uno de los nuevos técnicos incorporados las acompañe de manera integral. Así, podrán facilitar el acceso de estas personas a prestaciones sociales, derivarlas a otros Servicios Sociales que sean complementarios a la medida o bien impulsar itinerarios personalizados de inclusión social, como la participación en algún programa vecinal, por ejemplo.

El programa piloto, defiende la Generalitat, tiene que servir para garantizar el acceso de las familias vulnerables a las prestaciones económicas a las que tienen derecho; mejorar su situación económica, social y laboral y también aportar evidencia sobre el funcionamiento de esta política pública, que trata de poner sobre el terreno los recursos públicos.

Medio millón de niños en riesgo de pobreza

La medida forma parte de la Estratègia de Lluira contra la Pobresa Infantil a Catalunya 2025 - 2030, que busca paliar una de las realidades sociales más dramáticas de la sociedad catalana: casi 500.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran hoy en riesgo de pobreza.

La Administración quiere poner con este programa el acento en la necesidad de luchar contra el 'non-take-up', el porcentaje de familias que, pese a cumplir los requisitos para acceder a las prestaciones, no las solicitan. Las estimaciones de la Generalitat indican que este fenómeno afecta a entre el 25% y el 30% de los potenciales beneficiarios de la Renda Garantida –ayuda que gestiona la Generalitat–; a un 67% de los que podrían tener el IMV –estatal– y a un 79% de las familias que podrían optar al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Además de estos programas, la Generalitat arrastra desde hace algo más de un año el compromiso de asumir la gestión del IMV. El acuerdo de Govern aprobado hace unas semanas para gestionar en una única ventanilla todas las ayudas sociales ofrecidas por el Executiu, avanzado por EL PERIÓDICO, también tiene que servir para ayudar en este sentido y reducir las tasas de no solicitud de las ayudas. De momento, en una entrevista con este diario, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, aseguró que la asunción del IMV se daría "después del verano".