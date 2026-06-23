La fiscalía se abre ahora a acusar al padre del bebé maltratado de intento de homicidio

La Fiscalía de Barcelona se abre ahora a acusar al padre del bebé presuntamente maltratado en Barcelona de un delito de homicidio en grado de tentativa, al entender que las lesiones que presentaba el pequeño –que ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d’Hebron– "comportan un riesgo vital para el menor". Este lunes, el juez contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia atendió la solicitud de los fiscales Félix Martín y Elisabet Jiménez de mantener en prisión al progenitor del menor por la gravedad de la pena que comportan los delitos de los que se le acusa, así como el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la justicia. El magistrado también recoge en esta resolución la posibilidad de la existencia, como mantiene el fiscal, de un delito de homicidio en grado de tentativa, lo que comporta que la prisión provisional pueda alargarse hasta dos años.

La fiscalía considera que en las últimas semanas han aparecido "nuevos y gravísimos elementos de cargo" que obligan a "la recalificación de los hechos", por lo que se podrían ampliar los delitos que hasta ahora se atribuían al investigado –maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual con penetración– al homicidio en grado de tentativa.

Bebé de seis semanas

Más allá de eso, para la acusación pública, la prisión provisional acordada para el padre inicialmente por riesgo de obstrucción a la justicia, reiteración delictiva y protección de la víctima, es una medida "proporcional, necesaria y adecuada", por lo que entiende que las medidas alternativas de libertad planteadas por su defensa "son insuficientes". La madre del pequeño permanece en libertad con cargos.

Las dos pediatras y el cirujano del Vall d’Hebron que atendieron al bebé aseguraron en su declaración ante el juez que las lesiones que presentaba el pequeño eran "traumáticas", "no accidentales" y "sugestivas" de maltrato infantil. El cirujano, incluso, fue más explícito al dar detalles sobre la fisura anal que sufría el niño, que apenas tenía seis semanas de vida cuando ingresó en Vall d’Hebron, y sostuvo que había sido producida por la introducción de algún elemento, aunque no pudo precisar si se trató de un objeto o de un miembro corporal. Tampoco descartó que esa acción se hubiera realizado en más de una ocasión.

Graves lesiones

Los facultativos detallaron que el bebé presentaba distintas lesiones en todo el cuerpo: en la cara –un hematoma antiguo–, en el cerebro –producto de un posible zarandeo o de golpes–, en las costillas, en los genitales, en el ano y en las piernas. Precisamente, una de esas lesiones, la fractura del fémur, fue la que encendió las alarmas. Según los médicos, esa lesión era compatible con "estirar y retorcer" las piernas del bebé, y precisaron que temieron que esa fractura pudiera haberle provocado la muerte, ya que el astillamiento del hueso podría haberle alcanzado una arteria y haberle causado una hemorragia mortal.

Por esa razón, explicaron, habían intentado no mover demasiado al pequeño. Esa prioridad, añadieron, explica por qué hasta dos días después de su ingreso (18 de marzo) no pudieron abrirle con facilidad las piernas y detectar con claridad el alcance de la fisura anal. Cuando finalmente se realizó una exploración visual en profundidad, se activó el protocolo por violencia infantil y se contactó con la Dirección General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA), con los Mossos d’Esquadra y con el juzgado, a la vez que se procedió a detener a los padres. Ese día, ambos progenirores fueron arrestados en el mismo hospital y, dos días más tarde, ingresaron en prisión. La madre quedó en libertad con cargos el pasado 7 de mayo.

Nuevas declaraciones de médicos

Mientras, la instrucción del caso avanza. El juez también ha citado a declarar como testigos a los médicos del ambulatorio de Roger Flor y del Hospital de Sant Pau que atendieron al bebé y que no detectaron las señales de presunto maltrato.

Con apenas un mes y medio de vida, el pequeño pasó por cuatro centros sanitarios antes de recalar en el Hospital Vall d’Hebron. En concreto, fue atendido en el CAP Roger de Flor y en los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. En este último centro sanitario estuvo en dos ocasiones. El magistrado no ha citado por ahora a los facultativos del Hospital del Mar ni de Sant Joan de Déu.