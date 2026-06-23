España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio

España pasa otra noche en vela por el calor. Según constatan los registros, entre el lunes y el martes los termómetros españoles marcaron temperaturas muy por encima de lo normal y volvieron a alcanzar mínimas por encima de los 30 grados. Desde que existen registros, nunca se habían registrado valores tan altos en una noche de junio. Pero tras el estallido de la primera gran ola de calor del verano, España ha encadenado ya dos noches consecutivas en las que se supera este umbral. En Cabo de Gata no se ha bajado de los 31,5 grados en ningún momento de la noche. Y en Almería se ha dormido por encima de los 30,3 grados. Los expertos creen que estos valores podrían ser el preámbulo de un martes histórico en cuanto a cifras de calor en España en el que, una vez más, las altas temperaturas han obligado a poner en alerta a un total de 16 comunidades autónomas y activar avisos de nivel rojo en País Vasco, Cantabria y Andalucía.

Esta noche, en la antesala de lo que será el tercer día de la ola de calor, han sido más de 460 las estaciones españolas que han registrado temperaturas por encima de los 20 grados (el equivalente a una noche tropical) y más de 50 las que han superado el umbral de los 25 (noche tórrida) y al menos dos las que han llegado a los 30 (noche infernal). Entre las mínimas más elevadas de la madrugada destacan los 28,8 de San Roque de Riomera, en Cantabria, así como los 28,7 de Cazorla, en Jaén, o los 27,3 de Ronda Instituto, en Málaga. En Barcelona y alrededores, los termómetros no han bajado de los 25 grados en ningún momento de la noche ni de la madrugada. Hasta en el Monistrol de Montserrat, situado a más de 738 metros de altura en un punto donde de normal las temperaturas suelen ser más apacibles, no se ha bajado de los 25 en ningún momento de la noche.

Noticias relacionadas

Todo apunta a que la ola de calor empezará a disiparse en las próximas horas. En Catalunya, Meteocat afirma que las temperaturas se mantendrán altas hasta este martes a mediodía y, después, empezarán a bajar progresivamente. A nivel estatal, en cambio, Aemet advierte de que en algunos puntos del país este martes podría ser aún más caluroso del lunes y dejar valores muy por encima de los 40 grados en decenas de municipios españoles. Los modelos apuntan a que, con un poco de suerte, entre el miércoles y el jueves podría producirse una bajada generalizada de los termómetros con la que se daría por acabada la primera gran ola de calor del verano en España. Aunque, por culpa del cambio climático, todo apunta a que las temperaturas se mantendrán en valores más altos de lo normal para la época.