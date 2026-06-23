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SUCESO

Detenido en León tras volcar con su tractor un coche de una empresa de cobro de deudas que venía a reclamarle dinero

El hombre arrestado, de 36 años, conminó al trabajador a salir del vehículo antes de embestirlo con las palas de su tractor

Detenido un agricultor en León por causar daños a un vehículo de una empresa dedicada al cobro de impagos

Detenido un agricultor en León por causar daños a un vehículo de una empresa dedicada al cobro de impagos

Detenido un agricultor en León por causar daños a un vehículo de una empresa dedicada al cobro de impagos / VÍDEO: GUARDIA CIVIL / EL PERIÓDICO

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Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
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La Guardia Civil ha detenido a un agricultor de 36 años en el municipio de El Burgo Ranero, en León, por los supuestos daños causados al vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el trabajador de la empresa de cobros se hallaba desarrollando labores propias de su trabajo, y al ir a entrevistarse con la persona posteriormente detenida, a la que iba a reclamar dinero, fue cuando se produjo el incidente.

El vecino de El Burgo, que llegó con su tractor agrícola, obligó al trabajador a salir de su vehículo para a continuación embestir -literal, ya que le 'cornea' con las palas del tractor con las que se acomodan la alpacas de paja- y volcar el vehículo, causándole daños de gran importancia.

Un suceso grabado

A continuación, la víctima se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sahagún de Campos, para poner en conocimiento los hechos acaecidos, quienes tras realizar las gestiones oportunas, consiguieron identificar y detener al autor de los daños.

Las imágenes de la agresión fueron grabadas por el propio trabajador agredido.

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Tanto el detenido como las diligencias y pruebas recabadas, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sahagún. Plaza nº 1.

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