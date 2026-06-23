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Detenida en Tortosa por difundir mensajes racistas y homófobos a través de las redes sociales

La sospechosa publicaba reiteradamente mensajes discriminatorios en la red social X

Las denuncias por odio en Catalunya aumentan el 12% en dos años: una de cada tres son del colectivo LGTBI

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. / EUROPA PRESS

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Germán González

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial de las Tierras del Ebro detuvieron el 18 de junio de 2026 a una mujer de 40 años, vecina de Tortosa y sin antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de odio y discriminación. Los agentes iniciaron una investigación tras detectar la difusión reiterada de contenidos discriminatorios a través de la red social X.

Según las investigaciones, la detenida habría publicado de manera continuada mensajes con contenido racista, xenófobo, anti-LGTBIQ+, antisemita e islamófobo, susceptibles de constituir un delito de incitación al odio y a la discriminación. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tortosa, plaza núm. 3, ha tutelado la investigación y recibió a la sospechosa el 19 de junio de 2026 para escuchar su declaración. Está acusada de este delito mientras se sigue investigando el proceso.

Noticias relacionadas

Los Mossos d'Esquadra recuerdan que la Comisaría General de Información desarrolla funciones especializadas en la investigación de personas y organizaciones presuntamente vinculadas a delitos de odio y discriminación en Catalunya. Además, reiteran "su firme compromiso con la prevención y persecución de estas conductas, así como con la protección y promoción de los principios de convivencia, respeto y cohesión social".

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