Detenida en Tortosa por difundir mensajes racistas y homófobos a través de las redes sociales

Los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial de las Tierras del Ebro detuvieron el 18 de junio de 2026 a una mujer de 40 años, vecina de Tortosa y sin antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de odio y discriminación. Los agentes iniciaron una investigación tras detectar la difusión reiterada de contenidos discriminatorios a través de la red social X.

Según las investigaciones, la detenida habría publicado de manera continuada mensajes con contenido racista, xenófobo, anti-LGTBIQ+, antisemita e islamófobo, susceptibles de constituir un delito de incitación al odio y a la discriminación. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tortosa, plaza núm. 3, ha tutelado la investigación y recibió a la sospechosa el 19 de junio de 2026 para escuchar su declaración. Está acusada de este delito mientras se sigue investigando el proceso.

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Los Mossos d'Esquadra recuerdan que la Comisaría General de Información desarrolla funciones especializadas en la investigación de personas y organizaciones presuntamente vinculadas a delitos de odio y discriminación en Catalunya. Además, reiteran "su firme compromiso con la prevención y persecución de estas conductas, así como con la protección y promoción de los principios de convivencia, respeto y cohesión social".