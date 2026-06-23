Primer paso
El Gobierno autoriza el parque eólico marino experimental del golfo de Roses
Después de dos años de espera, el proyecto obtiene la luz verde ambiental del ministerio
Paso adelante del parque eólico de Roses: los aerogeneradores medirán 260 metros y el cableado será subterráneo
Tras más de un año de espera, la Generalitat ya cuenta con la ansiada luz verde ambiental necesaria para hacer realidad el proyecto del Plemcat, el parque eólico marino experimental del golfo de Roses. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en las últimas horas la resolución "favorable" de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), un documento imprescindible para sacar adelante esta plataforma de investigación en energías marinas y que debe actuar como la antesala de un parque eólico flotante comercial en la zona del Cap de Creus.
Desde hacía meses, existía preocupación entre los impulsores de este proyecto público porque la DIA llevaba tiempo atascada en los cajones del ministerio. Fuentes de la cartera dirigida por la vicepresidenta Sara Aagesen ya habían asegurado que la resolución llegaría "muy pronto". Pero han sido necesarios muchos meses más de lo previsto para obtener el visto bueno ambiental.
Una de las cuestiones que complicaba el proceso eran las pardelas, unas aves pelágicas protegidas cuya conservación se debía garantizar. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica remitió hace más de dos años la documentación necesaria para justificar el impacto de los tres aerogeneradores previstos en la fauna y los ecosistemas.
Retraso acumulado
Pero el ministerio había pedido nueva información para asegurar la protección de aves como las pardelas. Este detalle retrasó el calendario y obligará ahora al IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), la entidad que lidera el plan, a acelerar la puesta en marcha del Plemcat.
¿Cuáles son los siguientes pasos y cuándo se podrán ver los tres molinos sobre el mar proyectados por el Plemcat desde la costa del golfo de Roses? A partir de ahora, el IREC deberá intensificar los trámites con las empresas a las que se les adjudicó el proyecto.
Fuentes conocedoras de la situación detallan a este diario que aún puede alargarse durante varios meses el procedimiento para tener listos los aerogeneradores, que deberán montarse en el puerto de Tarragona y luego transportarse hacia el Alt Empordà para instalarlos sobre el mar.
Tres molinos de 260 metros
Este laboratorio de pruebas, que recogerá datos de todo tipo relevantes para un futuro parque comercial y para analizar sus posibles consecuencias, incluirá tres prototipos de aerogenerador que pueden llegar a los 260 metros de altura y que producirán 30 megavatios de energía.
También habrá una estación meteorológica, un robot de observación marina y una cámara para registrar la presencia de aves.
Los molinos estarán situados a 22 kilómetros de Roses, a 25 kilómetros de la playa de Sant Pere Pescador y a 16 kilómetros de L'Estartit. De esta forma, se verán desde la playa pero de tamaño reducido. Cuando el PSC entró al Govern, el president Salavdor Illa y la consellera Sílvia Paneque presentaron el Plemcat como una de las prioridades que había que acelerar.
Paneque llegó a decir que la idea era poder ver los aerogeneradores en 2026. Pero el bloqueo de varios meses en el ministerio alargará los plazos y no será hasta 2027 o 2027. Los sistemas de fijación y los flotadores utilizarán una tecnología moderna que la empresa Esteyco ha llamado 'wheel'. El cable de evacuación de la energía, que llegará a una subestación nueva, será subterráneo y se instalará con una perforación horizontal dirigida que sorteará las praderas de 'Cymodocea nodosa', una fanerógama similar a la posidonia.
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