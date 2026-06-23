Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas selectividad 2026Sant Joan 2026Factura luzCarmen CalvoBarcelonaBostonMessiKira MiróCristiano RonaldoRestaurantesLa Grossa Sant Joan 2026
instagramlinkedin

Camino a la universidad

¿Cuándo salen las notas de selectividad en Catalunya este 2026?

Buscador: Cómo saber las notas de corte de la Selectividad en Catalunya

Un examen de Matemáticas "criminal" y la "muerte de dios" en Filosofía marcan el segundo día de la selectividad en Catalunya

Estudiantes, examinándose de la selectividad en un campus de la UPF.

Estudiantes, examinándose de la selectividad en un campus de la UPF. / Belén González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los estudiantes catalanes que se han examinado de la selectividad conocerán las notas de las PAU este martes 23 de junio, según el calendario de Canal Universitats. Mediante el DIN y una contraseña, los resultados se podrán consultar en el Portal d’Accés a la Universitat, donde también se podrá descargar el certificado oficial con código seguro de verificación. En el caso de la convocatoria extraordinaria (2, 3 y 4 de septiembre) las calificaciones se publicarán el 15 de septiembre.

A partir de ahí empezará la segunda parte del proceso: la preinscripción universitaria y la asignación de plazas. La primera asignación de la convocatoria de junio se publicará el 10 de julio, también a través del Portal d’Accés a la Universitat. Es entonces cuando se publicarán las notas de corte del curso 2026-27 y los aspirantes sabrán si han obtenido plaza en alguno de los grados solicitados. Las notas de corte son puntuaciones que varían cada año, no las fija las universidades ni reflejan la dificultad de la carrera, sino que dependen de la relación entre la demanda de cada grado y la oferta de plazas. Es decir, es la nota de admisión más baja con la que un estudiante consigue ser admitido. En los últimos años, estas calificaciones se han disparado en muchas facultades, especialmente en los estudios científicos y sanitarios.

Noticias relacionadas y más

Tras la primera asignación, las notas pueden moverse en las sucesivas adjudicaciones, previstas a lo largo de julio, septiembre y octubre.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. ¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor en Catalunya? Ya hay fecha, según Meteocat
  2. La jueza de Martorell cita a la mujer de Isak Andic y a la terapeuta familiar para conocer las malas relaciones entre padre e hijo
  3. El derrumbe de una casa en Arenys de Mar obliga a desalojar una decena de viviendas cercanas
  4. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 22 de junio de 2026, en directo
  5. Sonia, madre de una niña con parálisis cerebral: 'No puedo trabajar porque mi hija requiere cuidados y ahora me quieren quitar la única ayuda que tengo
  6. ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
  7. Dos incidencias obligan a cortar la R3 de Rodalies y la R14 de Regionals y provocan interrupciones en Catalunya este lunes
  8. El juez mantiene en prisión al padre del bebé maltratado en Barcelona

Nuevo robo de cobre en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Figaró (Barcelona)

Nuevo robo de cobre en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Figaró (Barcelona)

¿Cuándo salen las notas de selectividad en Catalunya?

¿Cuándo salen las notas de selectividad en Catalunya?

La exposición al estrés térmico aumentó del 16 % al 22 % en todo el mundo en 50 años

La exposición al estrés térmico aumentó del 16 % al 22 % en todo el mundo en 50 años

Operación salida por Sant Joan, en directo | Unos 490.000 vehículos saldrán hoy de Barcelona por la verbena

Dolors Liria, nueva decana de los psicólogos: "Debemos duplicar la oferta de profesionales"

España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio

España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Doñana se seca: la crisis del agua que amenaza uno de los mayores humedales de Europa

Doñana se seca: la crisis del agua que amenaza uno de los mayores humedales de Europa