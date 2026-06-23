Catalunya prohíbe la pirotecnia fuera de los lugares autorizados en los 298 municipios con riesgo "muy alto" de incendios

El riesgo de incendios con la ola de calor afecta directamente a la verbena de Sant Joan. La portavoz del Gobierno de la Generalitat, Silvia Paneque, ha remarcado la prohibición de encender hogueras y tirar petardos, fuera de los lugares autorizados, dentro de los 298 municipios que están dentro de riesgo "muy alto" del plan Alfa.

En concreto, la consellera ha destacado que está "prohibido encender fuegos en espacios abiertos, encender hogueras no autorizadas, están suspendidas las cremas agrícolas y forestales, está prohibido encender fuego en zonas recreativas o de descanso no autorizadas, y también la pirotecnia excepto en los lugares autorizados".

Estas medidas se aplican para evitar fuegos durante una de las noches en las que más peligro hay de propagación, ya que además del calor hay mucha vegetación o cultivos muy secos por las altas temperaturas y la baja humedad de los días pasados.

Paneque también ha señalado que hay otros 260 municipios en riesgo alto de peligro de incendios. Por eso, de cada a la noche de la verbena, ha remarcado que la "prudencia, vigilancia, sensatez y sentido común" se convierten en "herramientas de altísimo valor" para "evitar daños mayores". "

"Sabemos que la verbena de Sant Joan es una fiesta muy arraigada y es un día importante en Catalunya, pero es importantísimo que haya este juicio, acompañamiento y prudencia, y sobre todo una comprobación del nivel de riesgo antes de realizar cualquier actividad", ha señalado la consellera.

Protecció Civil había recordado que está prohibido hacer hogueras no autorizadas y el lanzamiento de pirotecnia 400 metros cerca de zonas boscosas o de puntos inflamables. Además, los Bomberos de la Generalitat refuerzan un 40% los efectivos de guardia la próxima noche teniendo en cuenta que es el día del año que más servicios hacen.