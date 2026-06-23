Catalunya extienden los avisos por calor hasta el miércoles y señala el Ponent como la zona más afectada por las altas temperaturas

La ola de calor en Catalunya podría empezar a disiparse en las próximas horas tras un lunes de temperaturas infernales y otra noche de bochorno más que asfixiante. Según explica el Servei Meteorològic de Catalunya, los avisos por calor extremo pierden extensión respecto al domingo y lunes, cuando abarcaron prácticamente todo el territorio, y a partir de este martes solo se limitarán a zonas de interior. Todo apunta a que serán menos intensos pero, a su vez, más localizados en la zona de Ponent, donde podrían volver a registrarse valores por encima de los 40 grados. Meteocat advierte que el calor en esta zona podría ser especialmente intenso tanto el martes por la tarde como el miércoles después de mediodía. Después, con un poco de suerte, la ola de calor remitirá del todo en Catalunya.

Este martes son al menos cinco las comarcas catalanas en aviso naranja por calor. Se trata del Segrià, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell y Garrigues. En estos puntos del Ponent se esperan máximas por encima de los 40 grados y mínimas que, en algunos puntos, podrían estar por encima de los 22 grados. También hay activados avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en una docena de comarcas del interior, desde la Vall d'Aran hasta el Berguedà, Bages, Priorat y Ribera d'Ebre. Por el momento no se han activado avisos por calor ni en el litoral ni prelitoral catalán ya que, según apuntan los modelos, en estos puntos parece que la temperatura empezará a bajar. Barcelona, por ejemplo, ha conseguido desactivar hoy sus avisos por altas temperaturas tras sobrevivir a un lunes infernal a más de 35 grados de máximas y mínimas de más de 25.

El miércoles todo apunta a que la situación será similar. Se han activado avisos de nivel naranja por calor en Segrià, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell y Garrigues y avisos de nivel amarillo en una decena de comarcas. El reparto de zonas afectadas pierde cierta intensidad en las comarcas interiores pirenaicas pero, en cambio, parece que podría extenderse a algunos puntos de l'Empordà. Para esta jornada se esperan de nuevo máximas de hasta 40 grados en puntos del Ponent y de hasta 36 grados en la Costa Brava. En Barcelona, en cambio, el miércoles arrancará con una madrugada a 23 grados, coincidiendo con la noche de Sant Joan, y una jornada con máximas de 31 grados.

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Protecció Civil pide extremar precauciones ante el calor, que ya ha obligado a atender a más de 150 personas en Catalunya por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas. Las autoridades también piden vigilar el elevado riesgo de incendios que supone este escenario. La conselleria de Interior reclama "mucha prudencia" ante "la previsión generalizada de temperaturas altas, baja humedad y por los riesgos asociados a la verbena de Sant Joan en toda Catalunya". En estos momentos, según apuntan los mapas de riesgo elaborados por la Generalitat, gran parte del territorio está en peligro entre alto y muy alto de incendios forestales. Especialmente en las zonas del Ponent donde es probable que esta semana se encadenen temperaturas por encima de los 40 grados durante varios días seguidos.