Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: "Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía"

Tomás Alfonso Torralbo Stanciu se ha desperazado este martes con el teléfono sonando sin parar tras conocerse la magnífica noticia de que, junto con otros tres alumnos, había sacado la mejor nota de selectividad (9,80) en la demarcación de Barcelona. "Estoy muy, muy contento", afirma él, tranquilo y afable. Primero porque el esfuerzo de los dos años de Bachillerato cursados en el instituto público Torre del Palau, de Terrassa, y el empujón final de la selectividad "ha valido la pena". Y segundo y sobre todo porque podrá acceder al doble grado de Física y Matemáticas de la Universitat Autònoma de Barcelona, que año tras año presenta la nota de corte más endiabladamente alta de acceso a la universidad.

"La verdad es que me ha ido mejor de lo que me pensaba", dice Tomás, todavía abrumado por la gran noticia con la que espera empezar, ahora sí, un gran verano después de haber estado estudiando antes de la selectividad "entre cinco y seis horas cada día". "La verdad si trabajas de forma constante llegas bien a la selectividad". En Matemáticas, el gran hueso de estas PAU, ha sacado un 10. ¿La nota más baja? Un 9,5 en Catalán y Física. Su futuro, avanza, pasa por la investigación.

La anécdota de Tomás es que su madre, Cosmina, profesora de inglés en un instituto, también sacó la mejor nota de la selectividad en Rumanía, su país de origen. "Ayer, cuando nos enteramos, la familia hacíamos broma, diciendo que la había imitado", explica Tomás, que también toca la guitarra de forma autodidacta. ¿Su música favorita? "El rock de los años 80 y 90".

"Se ha defender la escuela pública"

Hijo de docentes de secundaria –su padre es profesor de Historia–, Tomás es es gran defensor de la enseñanza pública, que "aún sirve y permite prosperar a mucha gente", afirma. "Es cierto que este año ha habido muchas huelgas, pero los profesores nos han ayudado para ir preparados a la selectividad y los paros han estado más que justificados", explica. "Es vital que las condiciones cambien: que los profesores sean valorados y estén bien pagados y que las ratios sean más bajas", afirma Tomás, agradecido por haber estudiado en un instituto diverso, abierto y exigente.

Noticias relacionadas

De hecho, en el año de las huelgas de profesores, cabe decir que, de los cinco alumnos con mejores notas de este año en la selectividad, tres de ellos han hecho el Bachillerato en institutos públicos.