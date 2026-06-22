Los petardos de baja intensidad ganan terreno en la verbena de Sant Joan para personas con autismo y mascotas

Las playas y plazas de Catalunya volverán a explotar en la verbena de Sant Joan, 'la noche más larga del año', al ritmo de cientos de miles de petardos. Pero detrás del estruendo hay una realidad menos festiva. Para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con hipersensibilidad sensorial y para los perros y gatos de medio país, la verbena puede convertirse en 'la peor noche del año'.

La Confederación Autismo España advierte de que la pirotecnia sonora puede resultar especialmente molesta para las personas con TEA hipersensibles al ruido, hasta el punto de provocar crisis o episodios de ansiedad. Los colegios oficiales de Veterinarios han alertado, en la misma línea, de que el impacto de la pirotecnia en la salud animal es notable, generando problemas asociados al miedo y la ansiedad.

Para ellos, el mercado ha ampliado la línea de petardos de baja intensidad. Una de las empresas pioneras en petardos diseñados para personas con sensibilidad auditiva es La Traca, que dio un impulso a sus productos de baja sonoridad en 2020 y prevé que el 65% de sus ventas sean ya de este tipo este año. En 2024 representaron el 55%, y el 60% en 2025. Sólo en Barcelona, ha instalado este año cuatro casetas exclusivamente con este producto.

También la compañía Petardos CM, con sede en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) y asociada de la Asociación Española de Pirotecnica (AEPIRO), ha puesto en marcha una de las novedades de esta verbena: un 'kit sensorial', pensado para personas sensibles al ruido.

El kit está conformado por protección auditiva, visual y otros elementos sensoriales, dirigido a personas con espectro autista, niños o cualquiera a quien los petardos fuertes le generen malestar. El paquete incluye protectores auditivos de silicona, gafas antidestello y un masticador calmante de textura suave. La experiencia piloto tuvo lugar en la última edición de las Fallas de Valencia, con buena acogida.

Petardos CM ha impulsado este kit junto a la Fundació Mira’m, dentro de una tendencia más amplia del sector hacia la pirotecnia de baja sonoridad. Líneas de cohetes sin detonación y fuentes luminosas sin estallidos que priorizan el efecto visual por encima del ruido, tal y como explican a este diario fuentes de AEPIRO.

El kit está conformado por tapones y otros elementos para proteger a las personas sensibles a los petardos / Cedida

La propia Generalitat reconoce esta realidad en su guía de autoprotección para las verbenas, publicada por el Departament d’Interior: el sonido estridente, las luces intensas y lo imprevisible de la fiesta pueden provocar malestar en colectivos como las personas con autismo o trastornos mentales, las personas altamente sensibles y los niños. La misma guía recuerda que el miedo a los ruidos fuertes es frecuente en perros y gatos.

En España, la pirotecnia se clasifica por su nivel sonoro en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, en tres categorías: F1, F2 y F3. La categoría F1 agrupa los artículos de ruido insignificante, aptos desde los 12 años; la F2, de bajo nivel de ruido, desde los 16; y la F3, de mayor potencia, solo desde los 18. Es un sistema pensado originalmente para la seguridad, no para la inclusión sensorial, pero es el que hoy distingue, en la práctica, qué productos resultan más o menos tolerables para quien sufre con el ruido.

¿Qué se puede hacer esta noche para que los petardos no le amarguen a nadie la fiesta? Para las personas con TEA o hipersensibilidad sensorial, la guía de Protecció Civil recomienda informarse de antemano sobre horarios y zonas con petardos, preparar en casa un espacio tranquilo y, si se decide salir, llevar consigo recursos sensoriales propios: auriculares con cancelación de ruido, tapones, gafas de sol o algún juguete antiestrés.

Perros y gatos

Para perros y gatos, la misma guía aconseja habilitar una zona en casa alejada del ruido exterior, dejar encendida la televisión o la radio para amortiguarlo, anticiparse a los momentos de más intensidad para que el animal ya esté dentro de casa, y permanecer junto a él si busca refugio, ayudándole a calmarse sin forzar la situación.

Este tipo de pirotecnia “respetuosa”, y la primera guía institucional dedicada a la hipersensibilidad sensorial, abren en esta edición de la verbena catalana un nuevo escenario: la pirotecnia de siempre, mayoritaria y ruidosa, conviviendo con una alternativa todavía minoritaria, que empieza a consolidarse, pensada para quien también quiere disfrutar de la verbena pero no soorta los petardos.

Desde el sector pirotécnico, sin embargo, también hay voces que lamentan el estigma que pesa sobre el uso de petardos en la verbena de Sant Joan y creen que existe una campaña en contra de esta industria: "Yo tengo un bichón maltés (raza de perro pequeño) que ni se entera", le cuenta a este diario Nicolás Magán, gerente de AEPIRO: "Hay animales que están acostumbrados. No es verdad que sufran daño físico", argumenta. Pese a todo, el sector está dando pasos para mitigar los problemas que el ruido puede ocasionar.