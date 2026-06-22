Siete países de la UE, entre ellos España, ya han presentado sus planes de restauración de la naturaleza

La aplicación de la Ley europea de Restauración de la Naturaleza empieza a tomar forma en los Estados miembros de la UE. De momento siete países de la Unión Europea ya han sacado a consulta pública sus borradores o procesos nacionales de restauración y los han presentado ante la Comisión Europea, que colabora para concretar su redactado final. La cifra equivale aproximadamente a uno de cada cuatro socios comunitarios y España es uno de ellos.

¿Y qué sucede con los que aún no tienen listo la primera versión de este documento obligatorio y clave para avanzar en la mejora de los ecosistemas degradados? Fuentes de Bruselas consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que confían en que muchos países lleguen a tiempo y afirman que se está trabajando intensamente para disponer, como mínimo, de una primera propuesta y presentarla a tiempo.

La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. / OLIVIER MATTHYS / EFE

El calendario aprieta ya que el límite vence en septiembre, cuando la Comisión espera empezar a recibir los planes nacionales, aunque sea en forma de borrador. A partir de este punto, los técnicos de Bruselas analizarán la documentación para detectar "posibles carencias" y luego trasladarán "observaciones" a los gobiernos. Las mismas fuentes detallan que este proceso durará seis meses más. Esto significa que los planes definitivos no estarán listos hasta dentro de un año aproximadamente.

Dudas polémicas

El hecho de que siete países ya tengan elaborada una primera versión es importante, ya que el reglamento, que se aprobó 'in extremis', generó muchas dudas a algunos países, porque puede limitar actividades primarias como la pesca y la ganadería. Aun así, estados como Polonia, que se opuso a la ley, están trabajando igualmente para cumplir con las obligaciones y concretar qué ecosistemas se restaurarán, cómo (aquí entra la participación de los sectores afectados y las hipotéticas compensaciones), con qué calendario y con qué financiación.

Sobre este aspecto polémico, Bruselas especifica que los planes deberán trabajarse en cooperación con agricultores, silvicultores, empresas, administraciones locales y organizaciones sociales, que en muchos casos serán quienes acabarán aplicándolos.

Fuentes de la Comisión subrayan que algunos capítulos serán especialmente "complejos" porque suponen un nuevo modelo de trabajo. Los objetivos de recuperación de polinizadores y aves, la restauración del verde urbano y la eliminación de barreras en los ríos se tendrán que demostrar a través de indicadores tangibles. Bruselas no quiere imponer desde arriba cómo ha de actuar cada país, pero sí espera que los planes recojan medidas claras que, en algunos casos, no son nuevas porque pueden formar parte de otras directivas la Directiva Marco del Agua o de otros programas de conservación como la gestión de las áreas de la Red Natura 2000.

26.543 alegaciones en España

En España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha activado la elaboración del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. La consulta pública se celebró entre el 21 de enero y el 31 de marzo de este año y recibió 26.543 aportaciones procedentes de todas las comunidades autónomas, que son los entes que ostentan las competencias de gestión ambiental. Fuentes del ministerio sostienen que se trata de uno de los procesos de participación pública más amplios hasta la fecha en materia ambiental.

La idea es traducir los compromisos europeos en actuaciones concretas sobre ríos, humedales, bosques, costas y suelos agrícolas que asumirán las autonomías. Aun así, uno de los grandes interrogantes es la financiación. La Comisión ya ha advertido de que con recursos públicos no bastará y que se requerirá movilizar fondos privados (en algunos casos en forma de créditos climáticos) para restaurar los hábitats en declive.

Pero de todas formas, el gran objetivo de Europa, en estos momentos, no pasa por determinar cómo se subvencionarán las acciones que se desarrollarán hasta 2030 a medio plazo y hasta 2050 a largo plazo, sino por crear un sistema claro y "medible" que permita avances reales en la mejora de la biodiversidad.