Los retrasos de la R13 y la R14 de Regionals aumentarán los próximos dos meses por culpa de un robo de cable

Un nuevo robo de cobre, esta vez entre las estaciones de Montblanc y Vilaverd, afectará a la circulación de los trenes de la R13 y la R14 de Regionales todo lo que queda de verano. Según ha informado Adif, el acto vandálico ha provocado un grave incendio que ha causado "importantes daños" en las instalaciones ferroviarias. En total, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias calcula que los trenes de las dos líneas de Regionals –que realizan el trayecto Lleida - Barcelona– tardarán al menos 10 minutos más en completar su recorrido durante los próximos dos meses.

El incidente se ha producido a las 05:26 horas de la madrugada de este lunes y ha obligado a suspender la circulación del tramo entre Reus y Vinaixa desde primera hora. Hacia las 11.35 horas, el servicio se ha podido restablecer entre Reus y La Plana - Picamoixons. De momento, la circulación no ha podido restablecerse este lunes, aunque no se prevé que los buses se mantengan en el tramo una vez resuelta definitivamente la incidencia.

La reparación del cable eléctrico afectado, paralelo a las catenarias, se alargarán unos dos meses

Según ha detallado Adif, los ladrones han intentado cortar un cable conductor eléctrico que discurre paralelo a las catenarias. Este tajo del cable de cobre, que ha caído junto a la maleza que flanquea las vías, ha provocado el incendio y ha dañado seriamente el enclavamiento de la estación de Montblanc. Los enclavamientos son los sensores que transmiten los datos de los trenes hasta el centro de control de Adif, que en este caso se encuentra en la estación de França de Barcelona. Si este objeto no funciona, los reguladores del tráfico ferroviario no ven a los trenes en su sistema.

El cable de alimentación eléctrico, caído al suelo tras el acto vandálico / ADIF

Es por eso que, durante los dos meses en los que se alarguen los trabajos para reparar el cable afectado, Adif tiene que encontrar una forma alternativa para regular la circulación. Fuentes de la compañía detallan que ya se está trabajando en este sentido.

Más problemas para la R13

Por el tramo afectado circulan tanto la R13 como la R14. Ambas recorren el trayecto Barcelona - Lleida, pero la R14 pasa por Reus y Tarragona mientras que la R13 avanza por el interior desde Sant Vicenç de Calders pasando por Valls. Sucede, además, que la R13 ya está cortada entre Sant Vicenç y La Plana - Picamoixons, donde vuelve a encontrarse con la R14.

Si las obras de emergencia que se están acometiendo en este tramo siguen con su calendario previsto, acabarán el próximo 6 de julio. De momento, entre esas dos estaciones sigue funcionando un servicio alternativo por carretera.

La lacra de los robos

Catalunya es la comunidad autónoma en la que más robos de cable de la infraestructura ferroviaria se producen. Estos últimos meses, la situación se ha complicado especialmente en las vías de la R3, que sigue cortada entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga por obras de desdoblamiento. Aprovechando que los trenes no circulan a esa altura, los ladrones lo han tenido más fácil para actuar.

Adif sigue actuando para vallar vías –lo que en el argot ferroviario se conoce como cerramientos–. Según los últimos datos de la compañía ferroviaria, la Subdirección de Mantenimiento Este –responsable de la infraestructura catalana– trabaja en al menos ocho municipios para cercar los raíles y en los últimos meses ha colocado vallas en otros 13 kilómetros de vía en las zonas restringidas por el episodio de peste porcina.