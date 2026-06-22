Queda desierto el puesto de director de la prisión de Figueres tras la renuncia a raíz de los tres suicidios de internos

El puesto de director de la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres, ha quedado desierto. Así consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que publica la resolución de la convocatoria para proveer varios puestos de dirección de centros penitenciarios catalanes. En el caso del centro penitenciario figuerense, la plaza de director no se ha adjudicado.

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha confirmado que el sitio ha quedado desierto, pero por ahora no ha dado más detalles sobre si se convocará un nuevo concurso ni sobre qué calendario prevé para cubrir definitivamente la dirección del centro.

La decisión llega tras la renuncia del hasta ahora director de la cárcel de Figueres, Jordi Oliveras, que dejó su cargo en un contexto marcado por el suicidio de tres internos este año en el centro penitenciario. El Departamento de Justicia ya confirmó a principios de mayo que el responsable de Puig de les Basses había puesto el cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción y que la renuncia se había hecho efectiva.

El último suicidio en el centro se registró el 27 de abril, cuando un interno de 28 años, que cumplía una condena de tres años por atentado contra la autoridad, se quitó la vida en el Departamento Especial de Régimen Cerrado. Según informó entonces el Govern, el hombre no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios porque no se habían detectado indicadores que justificaran su activación.

Malestar de la plantilla

La salida del director generó malestar entre parte de la plantilla. El 5 de mayo, trabajadores del Centro Penitenciario Puig de les Basses se concentraron a las puertas de la cárcel en apoyo al responsable saliente y para rechazar que se le utilizara como «cabeza de turco». La movilización se convocó a primera hora de la mañana en la plaza Oliveras del centro penitenciario.

Los sindicatos también criticaron la situación. UGT Presons expresó su desacuerdo con la decisión y alertó de que no se podía cargar «todo el peso de algo tan grave sobre una sola figura». El sindicato defendió que la situación requiere un análisis «mucho más profundo y estructural» y reclamó más recursos, más apoyo a los equipos y más prevención.

El CSIF, por su parte, cuestionó también la salida del director y la consideró injustificada y fruto de presiones externas a raíz de los recientes suicidios de internos en el centro. El sindicato defendió la profesionalidad de los trabajadores de Puig de les Basses, especialmente de los destinados al Departamento Especial de Régimen Cerrado, y reclamó una revisión profunda de la gestión penitenciaria.

En paralelo a la plaza declarada desierta, Justícia había publicado una oferta de trabajo temporal para cubrir el puesto vacante de director/a del centro penitenciario de Puig de les Basses. Entre las funciones del cargo constan dirigir, coordinar, inspeccionar y evaluar los servicios y actividades del centro penitenciario, ejercer la dirección de los trabajadores públicos destinados a prisión y adoptar medidas urgentes para prevenir o resolver alteraciones del orden en el centro.

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