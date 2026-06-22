La primera promoción de audiólogos del Estado español saldrá de la UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) graduará el próximo curso 2026-2027 la primera promoción del grado en Audiología General, una titulación pionera que introdujo por primera vez estos estudios en el Estado español y que ha abierto la puerta a una nueva profesión especializada en la prevención, la evaluación y el tratamiento de los trastornos auditivos y vestibulares.

La llegada de los primeros graduados coincide con un momento en el que los problemas relacionados con la audición tienen una incidencia cada vez más elevada. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2050 una de cada cuatro personas presentará algún grado de pérdida auditiva. Ante este escenario, los sistemas de salud necesitarán profesionales con una formación específica capaces de dar respuesta a una demanda asistencial creciente.

Una figura profesional que el sector ya reclama

Aunque la profesión de audiólogo todavía se encuentra en proceso de reconocimiento en el Estado, la incorporación de estos especialistas ya es una realidad en numerosos centros sanitarios y empresas vinculadas a la salud auditiva. De hecho, algunos estudiantes del grado ya desarrollan su actividad profesional antes de obtener el título, impulsados por la necesidad de cubrir puestos de trabajo que hasta ahora no contaban con perfiles específicamente formados.

El audiólogo trabaja en colaboración con otorrinolaringólogos, audioprotesistas, logopedas, psicólogos, pedagogos y otros profesionales del ámbito sanitario. La consolidación de esta figura permitirá aproximar el modelo asistencial catalán y español al de otros países donde la audiología es una disciplina plenamente establecida, como Dinamarca o Estados Unidos.

Sus salidas profesionales van más allá de los hospitales y centros sanitarios. También pueden desarrollar su carrera en empresas dedicadas a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de dispositivos como audífonos, implantes cocleares y otras tecnologías relacionadas con la salud auditiva.

Una formación orientada a la práctica clínica

Una de las características diferenciales del grado es su orientación práctica y su formato semipresencial. La formación combina sesiones presenciales, actividades virtuales en directo, tutorías y trabajo autónomo, adaptándose a diferentes perfiles y necesidades.

Una parte importante del aprendizaje se lleva a cabo en el Audiolab de la Facultad de Medicina de la UVic-UCC, un equipamiento de referencia con tecnología avanzada para estudiar la función auditiva y vestibular. Este entorno permite familiarizar al alumnado con las herramientas de su futura práctica profesional.

Natalia Molina / cedida

Natàlia Molina: “El audiólogo, cada vez más necesario”

Natàlia Molina es audióloga clínica pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y coordinadora del equipo de Audiología del centro. Con una extensa trayectoria formativa y profesional vinculada a esta rama, la logopedia y la educación, combina la práctica clínica con la docencia universitaria en la UVic-UCC.

Molina valora su experiencia profesional de manera muy positiva, destacando especialmente la satisfacción de acompañar a niños y familias en procesos que pueden mejorar significativamente su calidad de vida. Según explica, la detección e intervención precoz de los trastornos auditivos tienen un impacto determinante en el desarrollo de los pacientes. En cuanto a la profesión, considera que el papel del audiólogo es cada vez más relevante debido al envejecimiento de la población, el aumento de la conciencia sobre la salud auditiva y los constantes avances tecnológicos.

Juan Cifre / cedida

Juan Cifre: “La audiología clínica y la protésica se complementan”

Juan Cifre es técnico superior en Audiología Protésica y actualmente cursa el Grado en Audiología General en la UVic-UCC. Con más de treinta años de experiencia en el sector, dirige sus propios centros auditivos y continúa ampliando su formación para profundizar en los diferentes ámbitos de la audiología.

Destaca que los estudios universitarios y las prácticas hospitalarias le han permitido descubrir una dimensión más clínica de la profesión, complementaria a su experiencia en audiología protésica. En cuanto a la importancia del audiólogo, considera que este profesional tiene un papel cada vez más relevante en la prevención, la evaluación, la rehabilitación y el seguimiento de los problemas auditivos. De cara al futuro, espera una mayor integración de la audiología dentro del ámbito sanitario y una colaboración más estrecha entre los diferentes profesionales del sector.

Laia Perez / cedida

Laia Pérez: “Es una profesión con mucho futuro”

Laia Pérez Gol es técnica en Audiología Protésica y actualmente cursa el Grado de Audiología General en la UVic-UCC. Trabaja en el servicio de Consultas Externas de Otorrinolaringología de Althaia, desarrollando su actividad entre el CAP Sant Andreu de Manresa y el Hospital Sant Joan de Déu, donde participa en la evaluación auditiva y el estudio de los trastornos vestibulares.

Pérez destaca los beneficios de combinar la práctica clínica con los estudios universitarios, lo que le permite aplicar los conocimientos teóricos a su día a día profesional. En cuanto a la profesión, considera que el audiólogo tiene un papel fundamental en la detección precoz de los trastornos auditivos y del equilibrio. Este puesto de trabajo forma parte de una prueba piloto pionera que ha demostrado que la incorporación del audiólogo a los servicios de Otorrinolaringología contribuye a reducir significativamente las listas de espera y a mejorar la eficiencia del proceso asistencial.