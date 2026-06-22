En Directo
Termómetros al alza
Ola de calor en España y resto de Europa, en directo | Temperaturas este lunes y última hora de Aemet y Meteocat
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.
El calor aprieta en Catalunya con máximas de 41 grados
La ola de calor ha dejado este domingo temperaturas muy elevadas en buena parte de Catalunya. Según Meteocat, los registros más altos de la jornada se han alcanzado en Lleida y El Poal, donde los termómetros han llegado a los 41 grados. También se han superado ampliamente los 35 grados en numerosas comarcas del interior y de Ponent, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas.
El calor aflojará a partir del miércoles, aunque las temperaturas seguirán por encima de lo habitual
Meteocat prevé que las temperaturas dejen de subir a partir del miércoles, aunque se mantendrán por encima de los valores habituales para esta época del año. El organismo también pronostica cielos mayoritariamente despejados y no descarta algunos chubascos de tarde en el Pirineo, localmente acompañados de tormenta.
El episodio de calor también deja alertas por altas temperaturas durante la noche
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado los avisos por calor nocturna y mantiene activado un grado de peligro de 1 sobre 6 desde las 20.00 horas hasta las 8.00 horas del miércoles. El organismo alerta de que en algunas zonas podría superarse el umbral de calor nocturna intensa.
Meteocat amplía hasta el miércoles el aviso por calor intensa y mantiene activada la alerta máxima
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso por calor intensa y mantiene activado un grado de peligro de 4 sobre 6 hasta las 20.00 horas del miércoles. El organismo recuerda que el episodio corresponde a una ola de calor que afecta a buena parte del territorio catalán.
Protecció Civil alerta de calor nocturno muy intenso hasta el martes en el litoral y el prelitoral de Catalunya
Protecció Civil ha alertado este domingo que se prevé que el calor sea muy intenso en el litoral y el prelitoral de Catalunya esta próxima noche y en las primeras de la semana entrante. El cuerpo de emergencias de la Generalitat mantiene el plan Procicat en fase de alerta por altas temperaturas y alerta de que se pronostica que el calor nocturno se mantendrá muy elevado en la zona costera y su corona próxima hasta el martes como mínimo.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso ante esta situación. Se espera que este domingo las temperaturas superen el baremo de peligro para la salud en la zona de Ponent (Lleida) y el nordeste de Catalunya, así como en comarcas del litoral central. Se prevé que este lunes la temperatura suba en todo el territorio.
Durante el periodo de alerta por calor intenso, iniciado el 19 de junio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 55 personas con afectaciones relacionadas con el calor. De estas, un 58% han requerido la activación de una ambulancia y el traslado de la persona afectada a un centro sanitario. Asimismo, el 42% han sido atendidas por el servicio 061 Salut Respon.
Desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) se pide a los ayuntamientos que prevean lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso que sea necesario. Además, piden que se vigile especialmente a las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos, personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad.
El calor empuja a vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas: “Es extraordinario venir a refrescarse”
El calor de este domingo empuja a muchos vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas. Una de las más concurridas es el ‘lago’ de Can Dragó, una piscina gigante junto a la Meridiana, en el barrio de Porta, en Nou Barris. Las ganas de refrescarse han llevado a algunos vecinos del barrio a descubrir por primera vez el espacio, como es el caso de Marcos y Toñi, que han preferido ir a primera hora y marcharse a media mañana para evitar el calor más intenso. "Nos ha gustado, está muy bien", han explicado a la ACN. En cambio, Francisco o Cristina ya son habituales de Can Dragó. Él acude cada día un rato y considera que "es extraordinario venir a refrescarse". Cristina comparte esa opinión y admite que es un "privilegio" vivir en el barrio, a solo cinco minutos.
Leticia Fuentes
Francia registra temperaturas históricas con la mitad del país en alerta roja
Desde hace días, Francia afronta una ola de calor histórica, en la que los termómetros parecen no tener techo. Se espera que este lunes, 49 departamentos entren en alerta máxima por altas temperaturas, es decir, la mitad del mapa francés se teñirá de color rojo, incluyendo París, mientras que otras 40 regiones pasarán a alerta naranja, según anunció este domingo Météo-France.
Nunca antes tantos departamentos habían estado en alerta roja desde que se implementó el sistema de alerta por ola de calor. El último récord se estableció en julio de 2019, cuando 20 departamentos estuvieron en este nivel de alerta durante dos días, un límite que ya se superó el pasado domingo.
Esta nueva alerta afectará a 35 millones de personas en el país, por ello, el gobierno ha implementado una serie de medidas extremas para afrontar un calor extremo; se anularon las actividades deportivas al aire libre, se insta a las empresas a fomentar el teletrabajo y se recomienda evitar los viajes en tren, ante una red ferroviaria desactualizada y sin climatización en muchas líneas. “Les recomendamos que pospongan su viaje, o al menos que eviten viajar en tren durante esta ola de calor, ya que es una forma de protegerlos de forma proactiva”, declaró el director de SNCF, Jean Castex, haciendo hincapié en que no se pueden descartar incidentes en la red ferroviaria.
Las piscinas se llenan y las calles se vacían en Lleida por la primera ola de calor del verano
El inicio de la primera ola de calor del verano ha cambiado la imagen habitual de Lleida. Mientras las piscinas municipales se han llenado de bañistas, plazas y calles han registrado una menor afluencia de personas durante las horas centrales del día. El Ayuntamiento ha activado la fase 2 del plan de prevención por altas temperaturas y ha puesto a disposición de la ciudadanía una cincuentena de refugios climáticos.
La ola de calor deja máximas de 41 grados en Lleida y otros puntos de Ponent
El primer día de la ola de calor ha dejado temperaturas máximas de hasta 41 grados en varios puntos de Ponent, con registros destacados en El Poal y Lleida. Protección Civil mantiene activada la alerta del Procicat por un episodio que también podría dejar noches tórridas en el litoral y prelitoral hasta el martes. Desde el inicio del episodio de calor intensa, el SEM ha atendido a 55 personas por incidencias relacionadas con las altas temperaturas.
Euskadi declara mañana la alarma roja por calor en Fase de Emergencia
El Gobierno Vasco activará este lunes, 22 de junio, la alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi, ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio y declara la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI.
Según ha informado el Ejecutivo, ante la previsión de que Euskadi tenga entre las 12:00 y las 20:00 horas unas temperaturas máximas que podrían rondar los 37 ºC en la costa, los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro, el Gobierno Vasco activará la alarma roja por temperaturas altas extremas en esa franja horaria.
Ese episodio de calor estará acompañado de temperaturas altas persistentes y riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- La defensa de Jonathan Andic critica las filtraciones de su vida personal para lograr una 'condena social previa
- Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
- La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos
- La Ruta 66 de Catalunya: un auténtico road-trip de 2.000 kilómetros entre montañas, viñedos y aguas cristalinas
- Los 20 municipios catalanes elegidos como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 20 de junio