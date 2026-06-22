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La ola de calor pone en aviso a 15 comunidades autónomas y obliga a activar un nivel rojo en el País Vasco ante máximas por encima de los 40 grados

Los modelos apuntan a que este episodio se alargará hasta como mínimo el miércoles y después, a partir del jueves, los termómetros podrían iniciar su descenso

Ola de calor en España y resto de Europa, en directo | Temperaturas este lunes y última hora de Aemet y Meteocat

La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios

La ola de calor continúa este lunes en España, con tormentas en el centro y el norte

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Valentina Raffio

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España arranca la semana inmersa en una ola de calor que ha obligado a poner en aviso a 13 comunidades autónomas y activar avisos de nivel rojo en el País Vasco ante máximas que podrían superar los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que durante este episodio podrían registrarse temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, máximas por encima de los 42 grados y mínimas que no bajarán de los 25 grados en varios puntos del país. Los meteorólogos advierten que en algunos puntos, sobre todo en el interior peninsular, el calor podría llegar acompañado de la formación de tormentas vespertinas localmente fuertes e intensas rachas de viento. La situación ha obligado a activar avisos amarillos por tormentas en al menos cinco comunidades.

Los expertos afirman que la ola de calor, que se inició entre el sábado y el domingo, alcanzará entre este lunes y martes su punto más álgido. Durante estas jornadas los termómetros volverán a situarse entre los 40 y los 42 grados en el Cantábrico oriental, el nordeste peninsular y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante gran parte del día. Y después, al bajar el sol, todo apunta a que los termómetros no bajarán de los 25 grados en numerosos puntos del litoral mediterráneo, así como en grandes núcleos urbanos del centro y sur peninsular como Madrid o Sevilla. Según indican los modelos, en muchos casos podrían registrarse las temperaturas más altas jamás observadas para esta época del año. Sobre todo en puntos como el País Vasco, donde de normal las temperaturas suelen ser más tenues y no tan extremas como en otros punto del territorio.

Bajada de las temperaturas

A partir del miércoles, los modelos indican que comenzará a entrar aire atlántico más fresco por el oeste peninsular, provocando un descenso de las temperaturas en Galicia, Extremadura y buena parte de Andalucía. En el resto del país el calor seguirá siendo intenso con máximas por encima de los 40 grados en los principales valles fluviales. El jueves se espera una bajada térmica más acusada de los termómetros en el Cantábrico, la mitad occidental y el centro peninsular. Ciudades como Badajoz o Sevilla podrían quedarse en máximas de entre 30 y 32 grados, valores notablemente inferiores a los registrados durante el inicio de la semana. Aun así, advierten los expertos, el este peninsular seguirá soportando temperaturas muy elevadas, con ciudades como Pamplona, Lleida, Logroño o Zaragoza alcanzando entre 38 y 40 grados.

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La ola de calor podría empezar a aflojar entre el miércoles y el jueves, aunque todo apunta a que las temperaturas seguirán mateniéndose altas

Los meteorólogos afirman que a partir del jueves "aunque es probable que la ola de calor deje de cumplir los criterios técnicos para ser considerada como tal, todo apunta a que las altas temperaturas continuarán durante varios días más en buena parte de la Península y Baleares". Esto significa que el calor no será tan extremo ni tan extendido como en el arranque de la semana pero que, aún así, las temperaturas se seguirán manteniendo muy altas para la época en gran parte del país. Después, de cara al fin de semana, algunos expertos empiezan a sugerir que podría producirse un nuevo repunte térmico aunque, por ahora, debido a la incertidumbre de los modelos, aún es pronto para confirmar este escenario.

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