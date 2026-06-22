El juez mantiene en prisión al padre del bebé maltrado en Barcelona

El juez de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha decidido este lunes mantener en prisión al padre del bebé presuntamente maltratado que ingresó en el Hospital Vall d'Hebron con graves lesiones por el cuerpo el pasado 16 de marzo, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. De esta manera, el magistrado desestima la petición de libertad presentada por la defensa del progenitor, tras la oposición a la misma por parte de la Fiscalía de Barcelona.

El padre y la madre del bebé fueron detenidos dos días después del ingreso del pequeño, que entonces tenía seis semanas, en el centro sanitario. Al cabo de un mes y medio, la Audiencia de Barcelona ordenó la libertad de la mujer, mientras que confirmó la prisión para el hombre, al entender que existen "indicios sólidos" contra él. Ahora, el juez instructor considera que esos indicios continúan y, por lo tanto, ha decidido no excarcelar al acusado de supuesto maltrato continuado, lesiones y agresión sexual.

La defensa del padre del niño tenía la esperanza de que su representado saliera en libertad, ya que la Audiencia de Barcelona que decidió mantenerlo en prisión abría la puerta a que el progenitor abandonara la cárcel tras el interrogatorio, entre otras personas, de los vecinos del inmueble donde vivía la pareja y de familiares cercanos.

En este sentido, el tribunal argumento la posible alteración de pruebas, pues quedaban diligencias por practicar, entre ellas esas testificales. "Ciertamente, hay un riesgo de que el investigado pueda contaminar a dichos testigos, que además son personas muy próximas a él, dado que estamos hablando de su entorno más cercano", recalcaron. Estas declaraciones se practicaron hace días y, tras ello, la abogada defensora del padre solicitó la libertad del hombre.

Los médicos

Pero también comparecieron en el juzgado otros testigos que no fueron favorables a los acusados, como fue el caso de las dos pediatras y el cirujano del Hospital Vall d'Hebron que atendieron al bebé cuando ingresó en el centro sanitario y que aseguraron que las lesiones que presentaba el pequeño eran "traumáticas", "no accidentales" y "sugestivas" de maltrato infantil.

El cirujano fue más explícito al dar detalles sobre la fisura anal que presentaba el niño, que entonces tenía seis semanas. Sostuvo que fue producida por la introducción de algún elemento, aunque no pudo precisar si se trató de un objeto o de un miembro del cuerpo del padre. Tampoco descartó que esa acción de penetración se hubiera realizado en más de una ocasión.

Además, dos amigas de la madre y también enfermeras en Vall d'Hebron explicaron que la acusada les confesó que "se planteaba echar a su marido de casa porque no cuidaba bien de su hijo". Estas dos testigos relataron lo que les escribía la imputada en un chat de WhatsApp sobre su pareja. Los investigadores consideran una pieza clave esos mensajes, que ya se encuentran en poder del juez.