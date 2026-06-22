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Incidencias en Rodalies R3 en Reus y R14 en Les Franqueses provocan interrupciones en Catalunya este lunes
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EP
BARCELONA
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La línea R3 de Rodalies entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) y la R14 entre Reus y Vinaixa (Tarragona) están interrumpidas por sendas incidencias este lunes desde las 6.41 horas.
En la R3 se ha producido una incidencia en la infraestructura y en la R14 un incendio cercano a la zona de vías e incidencia en la infraestructura en la estación de Montblanc (Tarragona), causado por un robo de cobre, ha informado Rodalies en un comunicado.
A raíz de la incidencia en la R14, Protecció Civil ha activado en situación de prealerta el plan Ferrocat.
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