Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Estabilizado el incendio forestal que afecta a un paraje de Órgiva (Granada)

El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado durante la madrugada de este domingo en un paraje de Órgiva, municipio de la Alpujarra de Granada ubicado en un entorno de riqueza ambiental.

Fuentes del Infoca han explicado que el incendio se declaró a las 4:30 horas de esta madrugada en un paraje conocido como Las Barreras de Órgiva, municipio de unos 5.700 vecinos de la Alpujarra de Granada.

Por el horario de inicio del fuego, que impide el uso de medios aéreos, en el terreno han trabajado seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y tres agentes de Medio Ambiente, además de tres autobombas.

El trabajo nocturno del Infoca ha estado marcado por las altas temperaturas, incluso superiores a los 34 grados en la zona. El Infoca continúa las labores para su control.