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Riesgo alto
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias alertó este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes tanto en la Península como en Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:
Circulación interrumpida en la R14 entre Reus y Vinaixa a causa de un incendio próximo a la zona de vías
Circulación interrumpida entre Reus y Vinaixa a causa de un incendio próximo a la zona de vías. Hay servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones.
Los Bomberos dan por controlados los incendios de vegetación de Rabós y Canyelles
Los Bomberos han dado por controlados los incendios de vegetación declarados este domingo en Rabós y Canyelles. El cuerpo mantiene una decena de dotaciones en el fuego del Alt Empordà y cinco más en el de la urbanización Les Palmeres, en el Garraf, para seguir trabajando en ambos puntos.
Estabilizado el incendio forestal que afecta a un paraje de Órgiva (Granada)
El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado durante la madrugada de este domingo en un paraje de Órgiva, municipio de la Alpujarra de Granada ubicado en un entorno de riqueza ambiental.
Fuentes del Infoca han explicado que el incendio se declaró a las 4:30 horas de esta madrugada en un paraje conocido como Las Barreras de Órgiva, municipio de unos 5.700 vecinos de la Alpujarra de Granada.
Por el horario de inicio del fuego, que impide el uso de medios aéreos, en el terreno han trabajado seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y tres agentes de Medio Ambiente, además de tres autobombas.
El trabajo nocturno del Infoca ha estado marcado por las altas temperaturas, incluso superiores a los 34 grados en la zona. El Infoca continúa las labores para su control.
Un total de 161 municipios catalanes, en nivel rojo por riesgo muy alto de incendio forestal
El Cuerpo de los Agentes Rurales ha lanzado un aviso rojo por riesgo muy alto de incendio forestal este domingo para 161 municipios catalanes.
Los municipios se encuentran en comarcas de Ponent, el centro de Cataluña y en Terres de l'Ebre, los territorios en los que también hoy está previsto que se registren las temperaturas más altas de la presente ola de calor, que este domingo hará subir aún más los termómetros.
Ante ese escenario, los Rurales han pedido a los ciudadanos mucha precaución en el medio rural y que, antes de realizar cualquier actividad en el exterior, consulten las condiciones de riesgo de la zona.
Declarado un incendio forestal en el paraje Las Barreras de Órgiba (Granada)
Un incendio forestal se ha declarado en la madrugada de este sábado en el término municipal de Órgiba, en la provincia de Granada, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
El fuego se ha originado hacia las 04:10 horas en el paraje conocido como Las Barreras, lo que ha motivado la activación inmediata del dispositivo de extinción del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), explico 112 Andalucía en una publicación en la red social X.
En las labores de control y extinción de las llamas trabaja un despliegue por tierra compuesto por seis grupos de bomberos forestales, tres vehículos autobomba, tres agentes de medio ambiente (AAMM) y un técnico de operaciones (TOP).
Estabilizado el incendio de la Curullada tras quemar un tractor y campos de rastrojos
Los Bombers han dado por estabilizado el incendio declarado junto a una deixalleria de la Curullada, en el municipio de Granyanella (Lleida). El fuego ha quemado un tractor y varios campos de rastrojos. En las tareas de extinción han trabajado diez dotaciones, entre ellas un helicóptero bombardero que ya ha regresado a su base.
Estabilizado un incendio cerca de una casa en Argentona
Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar un incendio forestal en Argentona (Maresme), que amenazaba a una casa aislada que no ha llegado a verse afectada. El cuerpo ha recibido aviso del fuego a las 14:29 horas y se ha dado por estabilizado a las 15:16. Las llamas avanzaban por una pineda, precisan los bomberos, que ha destinado a seis dotaciones. Los agentes han podido apagar rápido la madera que ardía y el entorno más próximo a la casa para evitar que el fuego se expandiera por focos secundarios.
Estabilizado un incendio en Querol que ha obligado a desplazar 14 vehículos y seis medios aéreos
Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado un incendio de vegetación forestal en la población tarraconense de Querol (Alt Camp), tras desplazar 14 medios terrestres y seis aéreos para tratar de apagar. Se mantienen 12 unidades sobre el terreno para controlar las llamas y los medios aéreos se han retirado. El cuerpo ha recibido aviso a las 13:58 horas por el fuego, que se ha visto arrastrado por el viento. El incendio se localiza en la zona de Valldossera, ha quemado sotobosque y masa forestal "a media-alta intensidad". Los equipos de emergencia se han centrado en sofocar el flanco izquierdo como prioridad y extinguir los focos secundarios.
Los Bombers estabilizan tres incendios de vegetación en Flix, Montornès del Vallès y Torrefeta i Florejacs
Los Bombers de la Generalitat han estabilizado en las últimas horas tres pequeños incendios de vegetación en Flix (Ribera d’Ebre), Montornès del Vallès (Vallès Oriental) y Torrefeta i Florejacs (Segarra). Se trata de un sábado con peligro muy alto de incendio forestal en 74 municipios de Ponent, Catalunya Central y Terres de l’Ebre.
En Flix, 11 dotaciones de los Bombers —con dos medios aéreos— han sofocado un fuego en una finca próxima a la ermita del Remei. En Torrefeta i Florejacs, el incendio ha movilizado a 13 dotaciones terrestres y ha quemado cereal sin segar junto a la L-313A y el núcleo de Palou.
Finalmente, en Montornès del Vallès, un fuego de vegetación agrícola ha calcinado una zona próxima al río Mogent. Se han activado ocho dotaciones terrestres.
11 dotaciones en Flix por un fuego forestal
11 dotaciones de los Bombers trabajan para apagar un fuego forestal en Flix, en una finca cercana a la ermita del Remei (aviso 11.25 h). Quema con baja intensidad y la cabeza y el flanco izquierdo ya no avanzan, explica el cuerpo.
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