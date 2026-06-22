El Gobierno resuelve en dos meses 47.600 expedientes de regularización de migrantes encallados en Catalunya

El Gobierno ha resuelto en dos meses un total de 47.596 expedientes encallados en el sistema de Extranjería en Catalunya. Es un 99,8% de los algo más de 50.000 expedientes que se calcula que estaban pendientes de resolución a fecha del pasado 16 de abril . Es el resultado del plan de choque elaborado por el Ejecutivo para "poner el contador a cero" aprovechando las facilidades legales del decreto de la regularización extraordinaria. Así lo ha explicado este lunes el delegado del Gobierno, en Catalunya, Carlos Prieto que ha celebrado "un éxito muy importante" porque el 89,6% de los expedientes se han resuelto favorablemente. Quedan, eso sí, 99 expedientes para poder decir que se ha resuelto el 100% de los casos. Se trata, según apuntan desde la delegación de Gobierno, de casos en los que los solicitantes deben todavía aportar algún documento más.

Los datos aportados por la delegación permiten establecer un perfil claro de quienes son las personas se han beneficiado de este plan de choque. El 60,1% de los expedientes aprobados son hombres --frente al 39,9% de mujeres-- y el 50,9% son personas de entre 30 y 49 años. Así, el 88,5% de los inmigrantes regularizados mediante este plan de choque trabajan o están en búsqueda activa de empleo. Además, casi el 30% de las personas que han obtenido un permiso de residencia o trabajo (un 27,6%) se concentran en la provincia de Barcelona.

La mayoría de las resoluciones que han recibido un visto bueno en estos dos meses se han tramitado por vía de arraigo social. Han supuesto el 87,2% de los casos tratados y un total de 41.498 personas. El resto de personas que han obtenido permisos a través de este plan de choque son los menores con tutores legales en Catalunya (5.239 casos) y también 859 solicitantes de asilo. Del total de casos estudiaros, 42.545 han sido resueltos favorablemente (el 89,6%), 2.473 han sido desfavorables (5,2%) y otros 2.071 han sido archivados por falta de documentación (4,4%).

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Regularización extraordinaria

Prieto ha aprovechado la rueda de prensa de este martes para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria, a una semana de que el próximo martes 30 acabe el plazo para presentar las solicitudes. El delegado del Gobierno ha hecho un balance positivo del proceso y, pese a no concretar datos, ha asegurado que en Catalunya acabaran regularizándose "bastantes más" de las 150.000 personas que se calculaba que accederían a los permisos de residencia y trabajo de un año previstos en el decreto aprobado por el Gobierno.