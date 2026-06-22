Francisco Alonso, catedrático: "La mejora en la esperanza de vida está relacionada con los avances en la química"

Acaba de recibir el título de doctor honoris causa. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Sin duda es una de las mayores satisfacciones de mi carrera. El título de doctor honoris causa es la máxima distinción que concede una universidad. Más allá del reconocimiento en sí, lo más importante para mí es todo lo que hay detrás: las relaciones profesionales y humanas construidas a lo largo de los años, el trabajo compartido y los vínculos de amistad surgidos en torno a la actividad académica.

¿Cuáles han sido las aportaciones más relevantes de su investigación en el ámbito de la química?

Mi trabajo se ha desarrollado principalmente en química orgánica sintética. Dicho de forma sencilla, los químicos orgánicos somos una especie de arquitectos moleculares: diseñamos y construimos moléculas complejas a partir de otras más sencillas, como muchas de las que forman parte de los medicamentos. He trabajado sobre todo en catálisis, que facilita las reacciones químicas y permite que sean más eficaces y selectivas. En particular, me he centrado en nanocatálisis, utilizando partículas metálicas de tamaño extremadamente pequeño como catalizadores, y más recientemente en fotocatálisis, que emplea la luz para activar reacciones químicas de una manera más limpia y sostenible.

La cuestión no es rechazar la química, sino conocerla mejor y utilizarla de manera responsable y sostenible

¿Qué aplicaciones prácticas tiene esta investigación para la sociedad?

Optimizamos el uso de catalizadores para reducir el impacto ambiental en la producción de compuestos químicos. Además, algunos compuestos obtenidos en nuestros estudios de nanocatálisis han permitido desarrollar un test de detección de nitritos, sustancias presentes en determinados productos alimentarios; otros derivados han mostrado propiedades ópticas interesantes. También hemos estudiado la interacción de algunas nanopartículas con sistemas biológicos, lo que ayuda a comprender mejor sus posibles efectos y aplicaciones. En general, buscamos diseñar procesos innovadores que permitan obtener compuestos útiles mediante procedimientos cada vez más respetuosos con el medio ambiente.

Francisco Alonso y Teresa Antón-Cánovas, con una reproducción molecular en su laboratorio del Instituto de Síntesis Orgánica de la UA / INFORMACIÓN

Los grupos de investigación compiten en un entorno cada vez más global. ¿Cuáles son los principales retos que afrontan los científicos de Alicante?

Uno de los principales retos es competir en un entorno internacional con recursos limitados. La captación y retención de talento joven es cada vez más exigente, en parte porque las ayudas y contratos predoctorales son muy competitivos e insuficientes para incorporar a todos los estudiantes con buenos expedientes y vocación investigadora. En ese contexto, muchos jóvenes buscan oportunidades formativas en el extranjero, algo positivo si después existen condiciones adecuadas para su retorno o consolidación. Otro reto importante es el relevo generacional, ya que en los próximos años se producirán numerosas jubilaciones y será necesario garantizar la incorporación de nuevos investigadores.

China está dominando la ciencia, ¿debería de haber más alianzas de la UA con el gigante asiático?

China ha alcanzado un nivel científico muy alto, comparable al de Estados Unidos en muchas áreas. En determinados campos e indicadores incluso se sitúa por delante, gracias a una enorme inversión en investigación, equipamiento e infraestructuras científicas. La colaboración con instituciones chinas puede ser muy positiva para desarrollar proyectos de alto nivel y acceder a recursos tecnológicos que en ocasiones no están disponibles aquí. Desde el punto de vista científico, puede ser una vía para aumentar la competitividad de nuestras investigaciones.

Hay una connotación negativa hacia la química y nuestro propio cuerpo funciona gracias a ella

En los últimos años han surgido movimientos antivacunas y también cierta desconfianza hacia la química. ¿Cómo valora esta situación?

El desarrollo de vacunas pertenece sobre todo al ámbito biomédico, aunque la química también contribuye en aspectos como la formulación, la conservación y los controles de calidad. En cualquier caso, tanto el rechazo a las vacunas como cierta desconfianza hacia la química tienen mucho que ver con el desconocimiento. A menudo se utiliza la expresión “esto lleva química” con una connotación negativa, cuando en realidad todo lo que nos rodea tiene una base química. Nuestro propio cuerpo funciona gracias a reacciones químicas. Los medicamentos, los cosméticos, los perfumes, las pinturas, los productos de limpieza, la ropa que vestimos o muchos tratamientos médicos avanzados existen gracias a la química.

¿Cómo se puede combatir esta situación?

Hace falta más información y más divulgación. Algunas personas asocian la química sobre todo con pesticidas, productos contaminantes o sustancias artificiales, pero olvidan que también es fundamental para producir y conservar alimentos, desarrollar medicamentos, fabricar materiales útiles o controlar la calidad de muchos productos que utilizamos a diario. La cuestión no es rechazar la química, sino conocerla mejor y utilizarla de manera responsable y sostenible.

El catedrático de Química Orgánica de la UA, durante su investidura como doctor honoris causa en Bulgaria / INFORMACIÓN

¿Cómo ha contribuido la química al aumento de la esperanza de vida?

Probablemente su mayor contribución ha sido el desarrollo de medicamentos. Hoy disponemos de tratamientos para una enorme cantidad de enfermedades y dolencias que hace décadas tenían opciones terapéuticas muy limitadas. Además, la química también ha sido fundamental en el desarrollo de anestésicos, materiales utilizados en prótesis e implantes, lentes de contacto e intraoculares, y métodos de diagnóstico. La mejora de la calidad de vida y el aumento de la esperanza de vida están estrechamente relacionados con los avances de la química, la farmacología y otras disciplinas científicas que sustentan la medicina moderna.

¿Recomendaría a los jóvenes que están eligiendo una carrera estudiar Química?

Noticias relacionadas

Recomendaría estudiar Química a quienes sientan interés por comprender de qué está hecha la materia y cómo se transforma. Es una ciencia central, muy conectada con ámbitos como la salud, los medicamentos, los materiales, la energía, el medio ambiente o la industria. Sin embargo, lo más importante es elegir una formación que realmente motive a cada persona y con la que pueda sentirse realizada profesionalmente. En el caso de la química, aunque en España las oportunidades son más limitadas que en otros países, sigue siendo una disciplina con futuro. Además, es necesario fortalecer la relación entre universidad y empresa para facilitar la inserción laboral de los graduados y aprovechar mejor el talento formado en nuestras universidades.