Alba Vidal, astrónoma: «En un eclipse se conjugan ciencia y poesía»

En su currículum aparecen estudios de música. Como Pitágoras, que fue astrónomo y músico.

(Sonríe) Curioso, pero eso indica que ambas disciplinas ya fueron contempladas como estudios en el pasado remoto. De hecho, una de las personas que cito en mis conferencias es Aristarco de Samos, el primero que optó por el heliocentrismo, desbancando a la Tierra como centro del Universo.

Hablemos del eclipse que nos viene encima.

Mire, el 12 de agosto vamos a presenciar un maravilloso espectáculo natural en el que la luna tapará por completo el disco solar, lo que permitirá poder ver las capas exteriores del sol, que no pueden verse habitualmente pues emiten menos luz. También podremos ver estrellas y planetas que no distinguimos cuando el sol brilla con normalidad. Al mismo tiempo, comprobaremos cómo baja la temperatura.

Y todo con un retraso de unos ocho minutos.

En efecto, lo que veamos del sol llega, en realidad, con esos minutos de retraso que es el tiempo que tardan los rayos en llegar a la tierra. Aunque eso no le quita belleza al espectáculo.

¿Por qué es extraño un eclipse total?

Pues porque debe darse la rara circunstancia de la alineación de los tres elementos que entran en juego: el sol, la luna y la tierra. Pensemos que las órbitas de nuestro planeta respecto al astro y del satélite respecto a la tierra no están en el mismo plano, con lo cual la situación en línea recta no es un fenómeno habitual. Y si añadimos que para que la luna tape al sol, debe estar en el momento más cercano a la tierra, ese hecho disminuye las probabilidades.

Será de noche, sin serlo.

Tendremos el sol presente como si fuera de día, pero sin verlo, lo que permitirá estudiar sus capas exteriores. Para un astrónomo, ese hecho es muy valioso.

Y aquí ¿dónde situamos a la poesía?

En todo momento la tenemos presente. Le diría que podemos simular eclipses en el laboratorio, pero nunca tendrán la belleza de uno natural. En un eclipse se conjugan ciencia y poesía.

¿Desde cuándo podemos decir que se estudian los eclipses con rigor científico?

A principios del siglo XVIII, un contemporáneo de Newton, Edmond Halley, que tiene un cometa que lleva su nombre, ya calculó cuáles son las franjas desde las que se pueden ver los eclipses. A partir de aquí es cuando se le imprime rigor al estudio de esos fenómenos, sin olvidar que desde la Grecia antigua siempre se habían tomado en consideración.

En la película Barrabás aparece un eclipse grabado en vivo en el mismo instante que ocurrió, en el mes de febrero de 1961.

Y de muchos años antes tenemos imágenes de otros eclipses, como el de 1905, grabado por Segundo de Chomón a modo de stop motion, fotograma a fotograma. Y antes, en 1900, en Estados Unidos se grabó otro eclipse cuyas imágenes se han restaurado recientemente.

Como astrónoma que es, ¿qué tiene el espacio exterior que le fascina?

Las escalas, la magnitud. Mirar el espacio nos hace ver lo pequeños que somos en la inmensidad del universo.

¿Qué piensa cuando ante su presencia alguien confunde Astrología con Astronomía?

Muchas veces es por desconocimiento y lo puedo entender, ahora bien, lo cierto es que, mientras que la astronomía es una ciencia, la astrología es una patraña.

Terminemos situando a Hipatia de Alejandría.

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