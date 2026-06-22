Especie autóctona
Detectado un curioso ejemplar de serpiente albina en Les Garrigues
Se trata de una culebra de escalera, un reptil protegido y que no supone ninguna amenaza para las personas
Alejandro García Salmerón, biólogo: "Ver una serpiente es una suerte, no hay que tenerles miedo"
Los agentes rurales han capturado en las últimas horas a un curioso ejemplar de culebra de escalera ('Zamenis scalaris') que había entrado en un edificio en Les Borges Blanques (Les Garrigues). Se trataba de una serpiente totalmente albina, una anomalía genética poco frecuente en la fauna salvaje que impide la pigmentación normal del animal y que tiene como consecuencia este aspecto blanquecino tan llamativo. Los casos en libertad suelen ser escasos, puesto que algunos de los individuos albinos destacan más ante los depredadores y lo tienen difícil para sobrevivir.
La culebra de escalera, en catalán se denomina 'serp blanca', es una especie autóctona habitual en ambientes mediterráneos de Catalunya, especialmente en zonas de matorral, márgenes agrícolas y bosques abiertos. Aunque puede alcanzar un tamaño considerable y su aspecto suele generar alarma cuando aparece cerca de viviendas, se trata de una serpiente inofensiva para las personas, ya que no es venenosa, y cumple una función ecológica importante como depredadora de pequeños mamíferos, sobre todo roedores.
El ejemplar localizado en Les Borges Blanques llamaba especialmente la atención por su albinismo, ya que normalmente, las culebras de escalera son de tonos más bien pardos, en algunos casos moteados y con unas suaves franjas negras.
Se trata de una especie protegida y, como ocurre con otros reptiles y anfibios, la especie también se ve afectada por la fragmentación del hábitat, los atropellos en caminos y carreteras y la pérdida de refugios naturales. Por este motivo es recomendable avisar a los Agents Rurals en caso de encontrar a uno de estos animales en entornos urbanos o heridos.
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