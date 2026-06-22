Un centenar de personas atendidas por la ola de calor en Catalunya

El episodio de calor que afecta a Catalunya desde el pasado fin de semana ya ha provocado sus primeras consecuencias. 112 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas. La mitad de ellas fueron atenciones telefónicas en llamadas al 061, mientras que el resto fueron presenciales, algunas con activación de una ambulancia, además de personas que acudieron a urgencias para que las visitaran médicos.

Por eso, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha señalado la importancia de tomar medidas contra esta "calor persistente" que durará hasta final de mes, más allá de la ola prevista hasta el miércoles según Servei Meteorològic de Catalunya. Además de la hidratación, no hacer actividades al aire libre en los momentos álgidos del día o ventilar estancias, Protecció Civil también insta a estar pendientes de las personas más vulnerables y que puedan sufrir más con las altas temperaturas.

Pese a que este jueves por la tarde, durante la verbena, la calor podría dar cierta tregua, Protecció Civil ha recordado la importancia de mantener la normativa en vigor sobre colocar hogueras y lanzamiento de pirotecnia. No se pueden lanzar petardos a menos de 500 metros de zonas de vegetación.

Solé ha remarcado que se están intensificando las labores de vigilancia por la verbena y ha pedido que ante cualquier columna de humo o fuego que empiece se llame al 112. Los bomberos reforzarán con un 40% de efectivos los servicios previstos para Sant Joan teniendo en cuenta que es la noche del año con más actividad de este cuerpo de emergencias.

Pese a las altas temperaturas previstas para la verbena, Protecció Civil no tiene previsto tomar ninguna medida extraordinaria ni "generalizada" en zonas forestales como prevención de incendios, ya que consideran que la normativa actual de uso de pirotecnia y hogueras es suficiente para evitar cualquier incidente.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciado que este lunes es el "día álgido" de la ola de calor con temperaturas que llegarán a los 42 grados en puntos de Lleida, la Catalunya Central o el prelitoral. También la humedad relativa será baja, por lo que el termómetro seguirá subiendo.

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En la verbena se espera un descenso leve de las temperaturas y precipitaciones puntuales muy locales en el Pirineo y Prepirineo, acompañadas de rayos, por lo que habrá que estar pendiente por si hay incendios. Aunque la ola de calor podría desactivarse el miércoles, el Servei Meteorològic de Catalunya señala que las altas temperaturas, superiores a la media de junio, seguirán hasta final de mes.