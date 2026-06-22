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Llamamiento a la precaución

Catalunya extiende este lunes el riesgo alto de incendios a 558 municipios y eleva la alerta hasta el litoral y el prelitoral central

La Conselleria d'Agricultura advierte de que el peligro afecta ya al 60% de las localidades que hay en Catalunya y pide prudencia a las puertas de las verbenas de Sant Joan

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Bomberos trabajando en un incendio agrícola en Sant Fruitós del Bages, la semana pasada.

Bomberos trabajando en un incendio agrícola en Sant Fruitós del Bages, la semana pasada. / Alex Guerrero / RG7

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María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
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La Conselleria d'Agricultura ha elevado a 558 el número de municipios catalanes situados en zonas de riesgo alto o muy alto de incendios forestales, tras advertir de que este lunes se inicia el pico de calor en Catalunya, y con él, se eleva considerablemente el riesgo de fuegos agrícolas o forestales. En concreto, un total de 298 municipios se encuentran en muy alto peligro y otros 260 en alto peligro, lo que supone casi un 60% de las poblaciones catalanas.

"En la mayor parte del territorio la humedad se ha desmoronado y se superarán fácilmente los 35 grados, y en las zonas más calurosas, se rondarán o superarán los 42°C", han indicado fuentes del departamento que dirige Òscar Ordeig, del que depende el Cos d'Agents Rurals. El aviso coincide con los preparativos, en muchas de esas localidades, de las verbenas de Sant Joan, que se celebrarán el martes por la noche, por lo que la petición de la Generalitat es la de extremar, más si cabe, la prudencia.

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El riesgo muy alto no solo se concentra en las zonas que días atrás ya se encontraban en esa situación, sobre todo la Catalunya interior y las Terres de l'Ebre, "sino que se amplía hacia el litoral y el prelitoral central", avisa Agricultura. "El martes se espera que el riesgo de incendio no sea tan alto como este lunes, pero aun así, ¡mucha precaución!", concluye el mensaje enviado por la Generalitat.

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