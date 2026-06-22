Catalunya apela a la "corresponsabilidad ciudadana" ante un verano "exigente" en riesgo de incendio forestal

"Una acción cotidiana puede tener consecuencias irreversibles sobre el medio natural". De esta forma la consellera de Interior, Núria Parlon, ha querido remarcar la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de los incendios forestales en Catalunya en un verano que "será exigente por las temperaturas altas y la presencia de combustible en el bosque como consecuencia de las lluvias de invierno".

Parlon lo ha dicho en la presentación de la campaña de publicidad institucional de incendios forestales para este verano 'Foc es Foc', a la que también han asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentacióm, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Precisamente, Parlon ha remarcado que esta campaña apela a "la corresponsabilidad necesaria de la ciudadanía" para que tengan en cuenta que cualquier "gesto que haces sin pensar" en una zona forestal, como lanzar una colilla o hacer una barbacoa, puede generar un incendio.

"Estamos en un escenario de emergencia climática, con riesgo elevado e incendios que cada vez son más intensos y simultáneos" ha remarcado Parlon quien ha añadido que junto a los medios de extinción es necesaria esta campaña de concienciación como un "elemento clave". Además de la publicidad, la campaña también ofrece información sobre tareas de autoprotección breves como no ir a posiciones elevadas en caso de incendio o recordar que ante el humo el aire más limpio está cerca del suelo, además de instar a los propietarios a limpiar el sotobosque de ramas y vegetación que puede ser combustible para el fuego.

Por su parte, el conseller Ordeig ha remarcado que Catalunya vive los peores datos de humedad en un mes de junio en 23 años y por eso se han "extremado las precauciones especialmente en zonas con un peligro de incendio muy alto". En este sentido no se autorizarán actividades de riesgo a menos de 400 metros de zonas boscosas y se ha ampliado la vigilancia de la recolección del cereal en zonas agrícolas desde el 2 de junio. También se ha reforzado el presupuesto para dotar de más medios y materiales las tareas preventivas de incendios y se insta a ayuntamientos a mejorar la "gestión forestal" y mantener limpias las líneas de protección que separan zonas habitadas del bosque.

En el mismo sentido, Moret ha remarcado la importancia de la coordinación entre instituciones ante las "nuevas situaciones climatológicas" que incrementan el riesgo de incendios. Además, ha señalado la interpelación directa a la ciudadanía para que se implique en mantener conductas cívicas en el bosque. "La prevención de incendios es todo el año, no sólo en verano", ha señalado Moret quien ha añadido la importancia de impulsar políticas públicas que mejoren la prevención pero sin olvidar la mirada privada a los propietarios de los terrenos que también tienen su responsabilidad. "La emergencia climática nos interpela a todos" ha señalado Moret.

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En la presentación de la campaña también estaban mandos de los Bomberos de la Generalitat, de los Agentes Rurales, de las Agrupaciones de Defensa Forestal, de los Mossos d'Esquadra, de Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales y personal técnica del Departament de Agricultura.