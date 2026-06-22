Catalunya activa avisos de nivel naranja por calor ante un lunes con máximas de entre 35 y 42 grados y mínimas por encima de los 25

Catalunya se enfrenta este lunes al día álgido de la ola de calor que en estos momentos arrasa en el sur de Europa y que ha obligado a poner en alerta a múltiples comunidades. El Servei Meteorológic de Catalunya ha activado para esta jornada avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el territorio ante máximas que estarán entre los 35 y los 42 grados y mínimas que en algunos puntos podrían no bajar de los 25 grados. Todo apunta a que el momento más crítico se registrará esta tarde, cuando son casi una treintena las comarcas en aviso naranja por altas temperaturas. Después, a partir del martes, parece que el calor empezará a aflojar aunque los expertos afirman que los termómetros seguirán en valores altos para la época. Barcelona ha activado un aviso naranja para este lunes y uno de nivel amarillo para el martes ante máximas de 36 grados y mínimas que podrían no bajar de los 27.

Los pronósticos apunta a que este lunes podría ser el día más caluroso de la ola de calor en Catalunya. Tras sobrevivir a una noche casi infernal, en la que varios puntos del litoral no lograron bajar de los 25 grados en ningún momento de la madrugada, todo apunta a que esta jornada estará marcada por el calor extremo y máximas que podrían superar los 36 grados en el litoral y hasta los 42 grados en el interior. En Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat y Granollers se esperan máximas por encima de los 36 grados. En Terrassa y Tortosa podrían alcanzarse los 40. Y en Lleida podrían incluso registrarse cifras de más de 42 grados. Prácticamente todas las comarcas a excepción de la provincia de Girona están en aviso por calor para este lunes. La mayoría de avisos emitidos para este día son de nivel naranja y corresponden a un peligro de 4 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

Las temperaturas se mantendrán al alza también en la noche entre el lunes y el martes. Para entonces, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo en una quincena de comarcas del interior y del litoral central, desde el Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf hasta el Segrià y Noguera. En estos puntos se espera una noche cálida que, en los casos más extremos, podría dejar temperaturas por encima de los 27 grados en el litoral y por encima de los 20 en el interior. De confirmarse, se trataría de una nueva tanda de noches más que tórridas y casi infernales en Catalunya. Protecció Civil reclama extremar las precauciones ante estas cifras ya que el calor extremo, sobre todo el nocturno, supone un riesgo para la salud de niños pequeños, personas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personas en riesgo de exclusión social.

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El martes el calor seguirá siendo el protagonista pero, con un poco de suerte, empezará a aflojar respecto a los días anteriores. Para esa jornada hay activados avisos de nivel naranja en provincia de Lleida y de nivel amarillo en varios puntos más del interior. Con un poco de suerte, los expertos creen que la ola de calor empezará a dar un respiro a partir del martes aunque, por ahora, todo apunta a que las temperaturas seguirán manteniéndose altas para la época. A partir del miércoles solo hay activados un puñado de avisos de nivel amarillo en el interior pero con un nivel de intensidad muy inferior al observado en los días previos. En el resto del territorio, las temperaturas volverán a unos rangos más normales para estas alturas del año. O al menos, no tan extremos.