Valle Rodríguez, alumna con un 13,90 en la PAU: "El que me digan que puedo cursar cualquier carrera me agobió bastante"

Medicina, el doble grado de Matemáticas y Física, Biotecnología... Son titulaciones que año tras año lideran el ranking de carreras con la nota de corte más elevada. Tradicionalmente, se les ha considerado como los grados más importantes o con más prestigio porque son a los que más cuesta entrar.

Pero disponer de una calificación tan alta no es siempre una ventaja, sobre todo cuando no se tiene claro qué estudiar. Esta fue la sensación durante todo el curso 2025/2026 de Valle Rodríguez Montes, que todavía se agudizó más cuando salieron las notas de la PAU: un 13,84 que, tras revisión, escaló a un 13,90; (casi) la perfección y sin duda, una de las notas más altas, sino la que más, de toda Galicia.

Esta joven, alumna del CPR Apóstol Santiago de Vigo, decidió hace menos de un mes lo que estudiaría los próximos años aunque todavía no se ve capaz de visualizarse a corto o medio plazo. «Soy más del día a día, ir poco a poco; por lo pronto empezar la carrera y a ver si me gusta, si no cambio. Prefiero no generarme grandes expectativas», señala esta futura universitaria.

Futura ingeniera

Y es que finalmente se matriculará en la carrera de Ingeniería de Organización Industrial. «No tenía ni idea de lo qué estudiar, así que mi padre me llevó un día al CUVI (UVigo) y me informó de esta carrera y encajaba con todo lo que estaba buscando», cuenta Rodríguez, quien este pasado viernes participó del acto de reconocimiento en Santiago de Compostela a los 1.200 mejores expedientes de la PAU.

Como muchos de sus compañeros, «no me esperaba» una nota tan elevada aunque sí salió muy contenta de los exámenes. «Confiaba en pasar del 8,5 en todas las materias. Yo soy de ponerme muy nerviosa y lo estuve en el examen sobre todo por el control del tiempo; tienes el tiempo que tiene y hay que administrarlo», relata.

Al respecto de los dos grandes desastres ocurridos este año en la PAU gallega con las pruebas de Dibujo Técnico e Historia, cuenta Valle que no se vio afectada por ninguno. «En el examen de Historia yo no escogí esa opción, me fui por el siglo XX y sí hubo también algún error en la de Física pero lo solucionaron antes de empezar así que no tuve problema con ello pero otros compañeros sí. Estudiar tanto y pinchar en un examen por eso; impensable», comenta esta estudiante.

Con todo, sí hubo un examen que se le atragantó, que ya es mucho decir en vista de su nota final, y fue el de Lingua Galega e Literatura. «Fue quizás el que peor me salió, al final los comentarios de texto son subjetivos. Las ciencias se me dan mucho mejor que las letras», admite.

Responsabilidad

Pero si hay algo con lo que Valle Rodríguez rompe completamente es con la tendencia a la organización, defendida por los estudiantes más brillantes como la clave para lograr estas notas. «La verdad es que yo me organizaba regular; para los exámenes en Bachillerato estudiaba dos días antes y claro, luego se me acumulaba. En el caso de las PAU empecé tres semanas antes ya que no tuve que ir a ningún examen de subir nota y pude terminar antes las clases. Volver a ponerme me costó y hasta me agobié pero me pasé las dos últimas en la biblioteca del colegio estudiando», cuenta la alumna del CPR Apóstol Santiago.

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Quizás organización no es el término con el que Valle se define pero sí la responsabilidad y sobre todo, los «límites». «Yo me iba poniendo unos límites, me marcaba un estudio diario, si iba bien pues salía con mis amigos y si no, recuperaba el tiempo», comparte esta futura estudiante de ingeniería que en breves se trasladará a Madrid para poder también vivir la experiencia universitaria allí. «Viví un año fuera, en Inglaterra de intercambio, y fue una buena experiencia, me animó también a salir ahora y experimentar la vida universitaria en Madrid. Miré facultades aquí pr si acaso pero no tenían lo que yo quería estudiar al final», completa la joven alumna, mejor nota de la PAU 2026 en Galicia.