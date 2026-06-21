Salvador Ribas: "Un eclipse total de Sol es uno de los fenómenos más espectaculares de la astronomía en la naturaleza"

"Un eclipse total de Sol es uno de los fenómenos más espectaculares que podemos observar en astronomía en la naturaleza". Así de claro se muestra Salvador Ribas cuando se le pregunta por la relevancia de lo que podrá verse en parte de Catalunya la tarde del 12 de agosto. En una entrevista concedida a la ACN, el director del Parque Astronómico del Montsec (PAM) considera que se trata de un fenómeno que "impacta" porque, de alguna manera, "rompe la lógica". Estamos acostumbrados a ver el Sol iluminado y, de repente, queda oculto.

Desde 1905 no podía verse un eclipse total de Sol en Catalunya y no habrá otro hasta el siglo XXII. El día 12, el PAM permanecerá "cerrado por eclipse", ya que desde el Montsec no podrá observarse. Será necesario desplazarse al sur de Ponent, Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Ribas recuerda que las civilizaciones antiguas se volvían "casi locas" con los eclipses de Sol porque no podían explicarse la causa. Hoy en día, la ciencia nos permite entender qué sucede cuando se producen, pero aun así sigue siendo un fenómeno impactante porque, de alguna manera, "rompe la lógica".

El eclipse total de Sol del 12 de agosto tendrá lugar a las 20:24, cuando la Luna se sitúe delante del Sol, y podrá verse a lo largo de una franja central que recorrerá Catalunya desde el noroeste hasta el suroeste. Será una línea que abarcará aproximadamente desde el Garraf hasta el Segrià y, hacia el sur, las Terres de l'Ebre. En estas zonas el eclipse será total y en el resto será parcial, aunque con un "porcentaje muy alto de cobertura". Según Ribas, debido a la "rareza y singularidad del fenómeno", se espera que motive a muchas personas, tanto especialistas como curiosos.

El próximo eclipse total tendrá lugar en otra época

Hay que remontarse al año 1905 para encontrar en el calendario el último eclipse total de Sol visible en Catalunya. Salvador Ribas explica que, curiosamente, aquel eclipse también tuvo un recorrido muy parecido al que se verá en 2026 y que igualmente pasó por las Tierras del Ebro.

De hecho, señala que en aquel momento se construyó el Observatorio de Roquetes precisamente con el propósito de observar el eclipse total de Sol. Acogió a personas de todo el mundo, científicos y expertos, que también viajaron por la Comunidad Valenciana y el sur de Catalunya para contemplar el fenómeno.

El siguiente no tendrá lugar hasta el siglo XXII, por lo que habrá que esperar a otra época. "Es el eclipse de nuestra vida para todos los que estamos ahora mismo en Catalunya", destaca Ribas, que quiere así subrayar la relevancia de este acontecimiento único que podrá vivirse el 12 de agosto, salvo que se viaje a otro territorio para observar otro eclipse total.

Divulgación desde el PAM

Durante 2026 se ha intensificado la divulgación del eclipse desde el PAM, una infraestructura gestionada por el área de turismo de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. También se ha elaborado una recomendación de las mejores zonas para observarlo completamente.

Ribas ha explicado que el Gobierno catalán está diseñando puntos de observación públicos en diversos municipios importantes, donde habrá servicios para atender a las personas que acudan. El objetivo es "acoger este fenómeno" y poder disfrutarlo en un "espacio seguro para comprenderlo".

En este sentido, advierte que el eclipse no podrá verse desde cualquier lugar y que, además, existe el "reto adicional" de que tendrá lugar a las ocho y media de la tarde aproximadamente, en una época del año en la que el Sol se encuentra a solo 4 o 5 grados sobre el horizonte; es decir, "está muy bajo". Por este motivo, Ribas señala que si tenemos una montaña o una zona boscosa hacia el oeste, donde se pone el Sol, no podremos verlo.

El 12 de agosto, el PAM permanecerá "cerrado por eclipse" porque el equipo del parque participará en algunos de los puntos de observación impulsados por la Generalitat. Sin embargo, abrirá sus instalaciones esa misma noche porque habrá Luna nueva, lo que supondrá una buena oportunidad para disfrutar de un cielo oscuro y observar las lágrimas de San Lorenzo, es decir, las Perseidas.

Observación de los cambios de luminosidad durante el eclipse

Desde el PAM colaboran con un proyecto de "ciencia ciudadana", una especie de fotómetro basado en un medidor que normalmente se utiliza para medir la contaminación lumínica. Gracias a unas modificaciones de software, se podrán evaluar los cambios de luminosidad que se produzcan durante el eclipse.

El proyecto está liderado por la Universidad de Barcelona y cuenta con la colaboración de otras instituciones del Estado. Se desarrollará en distintos puntos del territorio mediante fotómetros que normalmente se usan de noche, pero que en esta ocasión se emplearán de día para comprobar cómo cambia la luminosidad durante el eclipse.

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Ribas recuerda que durante los eclipses totales suceden cosas que no son "normales": la temperatura desciende a medida que el Sol queda cubierto, la claridad ambiental también disminuye hasta llegar a la oscuridad total y, cuando el eclipse termina, todo vuelve progresivamente a la normalidad.