EL PERIÓDICO sigue al alza y se consolida en el top 6 de los medios más leídos en España

EL PERIÓDICO continúa al alza en audiencia digital. El diario editado por Prensa Ibérica es el que más lectores ha ganado el último año (+10%) entre las principales cabeceras de información general, lo que le lleva a afianzarse en el top 6 de los medios más leídos en España por quinto mes consecutivo y a ampliar su liderazgo en Catalunya, según los datos de mayo del ránking de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet designado por la industria.

El mes pasado accedieron a la web o app de EL PERIÓDICO en el conjunto de España un total de 14.580.245 usuarios, el 3,4% más que en abril. Estas cifras lo sitúan en la sexta posición del ránking, por delante de medios como ‘El Confidencial’, ‘20 Minutos’ y ‘La Vanguardia', a la que supera en más de dos millones de lectores.

Gráfico que muestra el ránking de audiencia digital en España durante mayo de 2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En Catalunya, el diario de Prensa Ibérica encadena ya seis meses seguidos como líder y amplía su ventaja en el primer puesto. Sus 3.286.072 usuarios le permiten rebasar en cerca de 400.000 a ‘El Español’, segundo clasificado, y en más de 500.000 a ‘La Vanguardia’, que cierra el podio.

Gráfico de barras que muestra el ránking de audiencia digital en Catalunya de mayo de 2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

EL PERIÓDICO es también líder destacado en audiencia media diaria, lo que evidencia la fidelidad de los lectores catalanes a su periodismo riguroso y cercano. Con un promedio de 465.999 usuarios cada día, aventaja ampliamente a ‘La Vanguardia’ (374.119) y a ‘El País’ (368.211), sus inmediatos perseguidores.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la audiencia media diaria en Catalunya en mayo de 2026.

Apuestas propias sobre el caso Andic y la investigación de la longevidad

Entre lo más leído por la comunidad de EL PERIÓDICO en mayo destacan apuestas propias como el reportaje multimedia sobre las claves de la caída mortal de Isak Andic en Montserrat, la investigación de Manel Esteller sobre la longevidad a partir del caso de una niña catalana con vejez prematura, y la información sobre cuatro ejemplos reales que explican por qué hay que respetar en el transporte público los asientos reservados para personas con necesidades especiales.

Al crecimiento de la audiencia digital del diario también han contribuido las coberturas de temas de actualidad como el estallido del caso Zapatero, las huelgas de los profesores catalanes, el brote de hantavirus en un crucero de lujo, las elecciones en Andalucía y los últimos éxitos del Barça (la Champions del equipo femenino y la Liga del masculino).

Prensa Ibérica, líder en Catalunya y otras cinco comunidades

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Según los datos de GfK DAM de mayo, el grupo es el segundo en España en audiencia digital.

Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es el grupo editorial líder en la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Murcia y Baleares, mientras que compite por el liderazgo en Andalucía, Madrid, Aragón, Extremadura y Asturias. Sus revistas ‘Woman’ y ‘Viajar’ también son líderes en sus segmentos. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son las marcas principales del grupo.