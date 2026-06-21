Protecció Civil alerta de calor nocturno muy intenso hasta el martes en el litoral y el prelitoral de Catalunya

Protecció Civil ha alertado este domingo que se prevé que el calor sea muy intenso en el litoral y el prelitoral de Catalunya esta próxima noche y en las primeras de la semana entrante. El cuerpo de emergencias de la Generalitat mantiene el plan Procicat en fase de alerta por altas temperaturas y alerta de que se pronostica que el calor nocturno se mantendrá muy elevado en la zona costera y su corona próxima hasta el martes como mínimo.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso ante esta situación. Se espera que este domingo las temperaturas superen el baremo de peligro para la salud en la zona de Ponent (Lleida) y el nordeste de Catalunya, así como en comarcas del litoral central. Se prevé que este lunes la temperatura suba en todo el territorio.

Afectación a la salud

Durante el periodo de alerta por calor intenso, iniciado el 19 de junio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 55 personas con afectaciones relacionadas con el calor. De estas, un 58% han requerido la activación de una ambulancia y el traslado de la persona afectada a un centro sanitario. Asimismo, el 42% han sido atendidas por el servicio 061 Salut Respon.

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Desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) se pide a los ayuntamientos que prevean lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso que sea necesario. Además, piden que se vigile especialmente a las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos, personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad.