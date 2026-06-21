Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa

Ola de calor de récord en Francia: 35 departamentos en vigilancia roja este domingo

La escalada del termómetro continúa: Météo-France ha puesto 35 departamentos en vigilancia roja por ola de calor para la jornada del domingo, una cifra récord que engloba a 26 millones de franceses, ya golpeados el sábado por un calor asfixiante.

Para este segundo episodio de canícula en pocas semanas, “las temperaturas muy elevadas se instalan de forma duradera en el país”, indicó el instituto en su boletín de las 16.00 horas, al situar una amplia parte del centro y el oeste de Francia en vigilancia roja a partir del mediodía del domingo, día de la Fiesta de la Música, que cada año atrae a multitudes a la calle.

Se trata de un número récord de territorios en vigilancia roja por ola de calor, según Météo-France. El récord anterior era de 20 departamentos, los días 24 y 25 de julio de 2019.

Para esta zona, que va de la región parisina a los Pirineos Atlánticos, Météo-France prevé un “episodio canicular de intensidad excepcional, similar a la de las olas de calor de julio de 2019 y agosto de 2003, pero de duración todavía incierta”, con temperaturas que podrían alcanzar los 41 °C en algunos puntos.

Con otros 45 departamentos en vigilancia naranja el domingo, más de tres cuartas partes de la población francesa sufrirán el calor, según un análisis de datos realizado por la AFP.