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Termómetros al alza
Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.
Ola de calor de récord en Francia: 35 departamentos en vigilancia roja este domingo
La escalada del termómetro continúa: Météo-France ha puesto 35 departamentos en vigilancia roja por ola de calor para la jornada del domingo, una cifra récord que engloba a 26 millones de franceses, ya golpeados el sábado por un calor asfixiante.
Para este segundo episodio de canícula en pocas semanas, “las temperaturas muy elevadas se instalan de forma duradera en el país”, indicó el instituto en su boletín de las 16.00 horas, al situar una amplia parte del centro y el oeste de Francia en vigilancia roja a partir del mediodía del domingo, día de la Fiesta de la Música, que cada año atrae a multitudes a la calle.
Se trata de un número récord de territorios en vigilancia roja por ola de calor, según Météo-France. El récord anterior era de 20 departamentos, los días 24 y 25 de julio de 2019.
Para esta zona, que va de la región parisina a los Pirineos Atlánticos, Météo-France prevé un “episodio canicular de intensidad excepcional, similar a la de las olas de calor de julio de 2019 y agosto de 2003, pero de duración todavía incierta”, con temperaturas que podrían alcanzar los 41 °C en algunos puntos.
Con otros 45 departamentos en vigilancia naranja el domingo, más de tres cuartas partes de la población francesa sufrirán el calor, según un análisis de datos realizado por la AFP.
Las temperaturas muy altas marcarán este domingo, con tormentas en el noroeste peninsular
La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar este domingo a temperaturas muy altas en muchas zonas de la península y Baleares, con más de 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y tormentas y chubascos fuertes en el centro y noroeste.
La Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, que ya ha avisado del inicio, mañana, de una ola de calor en España que durará hasta, al menos, el próximo miércoles, ha indicado que la entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a temperaturas muy altas en gran parte de la península y, en general, a cielos despejados salvo en los litorales del noroeste.
El verano empieza este domingo con su primera ola de calor
El verano de 2026 entra este domingo en el hemisferio norte a las 10:24 con la primera ola de calor de la temporada y brindará, además, dos eclipses visibles desde España en agosto.
La estación más larga del año durará aproximadamente 93 días y 16 horas y finalizará el 23 de septiembre con el inicio oficial del otoño, calcula el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).
El calor y las tormentas serán los protagonistas con la entrada del verano, con temperaturas superiores al promedio normal para esta época del año que el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén Del Campo, ha descrito como la probable primera ola de calor de la estación.
Sábado con peligro muy alto de incendio forestal en 74 municipios de Ponent, Catalunya Central y Terres de l'Ebre
Los Agents Rurals han informado que este sábado el peligro de incendio es muy alto en 74 municipios de Ponent, la Catalunya Central y las Terres de l'Ebre repartidos por las comarcas del Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Segarra, Noguera, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Urgell. En estas localidades se ha activado el plan Alfa en nivel 3 y se recomienda mucha prudencia en las actividades en el exterior para evitar fuegos. De hecho, los Bombers de la Generalitat ya han dado por controlado el incendio de Forallac (Baix Empordà), que ha quemado unas 11 hectáreas de vegetación agrícola. El fuego se declaró hacia las 15.45 horas de ayer viernes y obligó a confinar durante una hora a los habitantes del núcleo de Canapost.
Protección Civil pide "precaución" ante el peligro de incendios en la primera ola de calor del año
Las altas temperaturas conllevan "un importante aumento" del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición, según Protección Civil.
Respecto a las altas temperaturas, Protección Civil aconsejó limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y ricas en agua y sales minerales (como frutas y hortalizas), beber frecuentemente agua o líquidos y vestir con ropa de colores claros que cubra la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
También recomendó evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día e interesarse por las personas mayores y enfermas y las que viven solas o aisladas.
Para prevenir incendios forestales, Protección Civil y Emergencias aconsejó prestar una especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de fuegos y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, así como evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.
No encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos, acampar solo en zonas autorizadas porque cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y resulta más fácil la evacuación, y avisar inmediatamente al teléfono 112 en el supuesto de descubrir el fuego en su inicio son otros consejos.
En caso de verse sorprendido por un incendio, las autoridades recomendaron evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. Y en el de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades competentes.
Unos 400 municipios, en riesgo alto de incendio forestal por las altas temperaturas
Un total de 398 municipio catalanes, la mayoría de la provincia de Lleida y el centro de Cataluña, tienen un riesgo muy alto o alto de incendio forestal este sábado debido a la subida de las temperaturas y una "muy baja" humedad relativa.
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de que, de esos 398 municipios, 74 tienen un aviso rojo por riesgo muy alto, y 324, un aviso naranja por peligro alto.
La Generalitat recuerda que el pico de la ola de calor que comenzará en las próximas horas, la primera de este verano, se espera entre mañana domingo y el lunes, lo que disparará el riesgo de incendios.
Francia, aplastada por la canícula, con interrogantes sobre la Fiesta de la Música
Con 60 departamentos en vigilancia naranja, cerca de 41 millones de personas afectadas, noches calurosas y un mayor riesgo de incendios, la canícula continúa azotando este fin de semana Francia y amenaza con condicionar la popular Fiesta de la Música.
Este segundo episodio en pocas semanas se revela “extenso, duradero e intenso”, advierte Météo-France, y el nivel de alerta roja, el más alto, podría activarse el domingo en algunas zonas.
El sábado, el calor se mantendrá desde el suroeste hasta el noreste, con máximas de entre 35 y 38 ºC, aunque bajará provisionalmente algo en el cuadrante noroeste, según las previsiones de Météo-France. También se perfilan riesgos de tormentas violentas.
Aviso naranja este sábado por altas temperaturas en Córdoba y Jaén con máximas en 40ºC, y amarillo en Sevilla y Granada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 20 de junio, los avisos amarillo por la presencia de altas temperaturas en Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, siendo en estas dos últimas provincias donde las alertas ascenderán al nivel naranja con máximas de hasta 40 grados.
Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en la campiña cordobesa desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, donde la temperatura máxima llegará a los 40ºC y localmente también se podrán superar los 40°C.
Asimismo, en la provincia de Jaén también estará vigente el nivel naranja en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados.
Meteocat eleva a 3 sobre 6 el aviso por calor y confirma la primera ola de calor del año
Meteocat ha actualizado el aviso por calor intensa y ha elevado el grado máximo de peligro a 3 sobre 6 a partir del domingo a las 14.00 horas. El Servei Meteorològic de Catalunya señala además que el episodio previsto para los próximos días cumple los criterios para ser considerado la primera ola de calor del año.
Sant Joan: Catalunya activa ya la alerta por ola de calor y llama a extremar la precaución con petardos y hogueras
La ola de calor que afectará a Catalunya entre el domingo y el martes ha hecho que Protecció Civil active desde este viernes la alerta por el plan Procicat. El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) tiene previsto un episodio de temperaturas extremas con una alta intensidad que estará vigente hasta la verbena de Sant Joan, una noche compleja para los servicios de emergencia por el lanzamiento de fuegos artificiales y petardos así como la instalación de hogueras en la calle.
Ante esta situación, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, ha instado a la colaboración ciudadana ante el riesgo de incendios coincidiendo con la verbena y la ola de calor, ya que en algunos puntos de Ponent se registrarán hasta 40 grados. Por eso, ha recordado que está prohibido usar pirotecnia a menos de 400 metros de vegetación o cerca de materiales inflamables., ni tampoco instalar. Solé ha recordado que la mínima "chispa" puede hacer arder un terreno natural seco y ha remarcado que el lanzamiento de petardos debe hacerse en zonas concretas y permitidas en las que no exista este riesgo de incendio.
En los próximos días, además, los Agentes Rurales intensificarán la vigilancia del medio natural, especialmente en las zonas cerealísticas y en aquellos espacios en los que coincidan actividades de ocio con una elevada afluencia de personas. También se hará seguimiento de las ubicaciones de las hogueras de Sant Joan para garantizar que cumplen las condiciones de seguridad establecidas.
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